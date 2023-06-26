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СВР заявила о договоренности Киева и ЮНЕСКО о вывозе мощей из лавры

СВР: Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе в ЕС мощей из Киево-Печерской лавры
Россия будет возвращать «бесценные святыни» и «обязательно вернет», решимость довести военную операцию до конца «становится только тверже», подчеркнула разведка. На территории лавры находится могила богатыря Ильи Муромца
Вид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе святынь из Киево-Печерской лавры, в том числе мощей, «под предлогом спасения от российских ракетных ударов», сообщает Служба внешней разведки России со ссылкой на ее директора Сергея Нарышкина.

«По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Служба утверждает, что церковное имущество описано, средства на его перевозку в Европу выделены, транспорт, в том числе оборудованный рефрижераторными установками, подготовлен. Главе Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию сообщили, что иконы, мощи и утварь перевезут на время для их сохранности, «пока ситуация на Украине не вернется в нормальное русло». «Не приходится сомневаться, что возвращение реликвий не входит в планы Запада и подвластной ему киевской хунты», — убеждены в СВР.

Российская разведка назвала договоренность «логичным продолжением истории с тайным вывозом с территории Украины древнейших византийских икон, выставленных с 14 июня сего года во французском Лувре».

Речь идет об образах, которые глава Русской духовной миссии в Иерусалиме епископ Порфирий в середине XIX века получил в дар от Синайского монастыря Святой Екатерины. В 1940 году советские власти отдали их в собрание Киевского музея западного и восточного искусства, в котором они и хранились после Великой Отечественной войны. «Эта спецоперация была организована при посредничестве действующей в координации с ЮНЕСКО швейцарской НПО «Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов» (руководитель — частный американский коллекционер Т. Каплан)», — утверждается в сообщении.

В СВР отметили, что защита Киево-Печерской лавры для России «имеет глубинное духовное измерение», поэтому решимость довести военную операцию до конца «становится только тверже». Россия будет возвращать «бесценные святыни» и «обязательно вернет», подчеркнули в разведке.

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В пещерах Киево-Печерской лавры покоятся мощи более сотни святых. На ее территории также находятся могилы богатыря Ильи Муромца и Нестора Летописца (традиционно считается автором «Повести временных лет»).

Киево-Печерская лавра — одна из главных православных святынь и один из древнейших монастырей Киевской Руси. Была основана в 1051 году при Ярославе Мудром, то есть меньше чем через 100 лет после принятия на Руси христианства.

В декабре прошлого года Минкультуры Украины создало комиссию по изучению вопроса об использовании имущества на территории Киево-Печерской лавры, было выявлено нарушение монастырем условий договора о безвозмездном пользовании государственным имуществом. В связи с этим в марте национальный заповедник расторг договор с мужским монастырем Украинской православной церкви (УПЦ, до мая прошлого года входила в Московский патриархат) и потребовал от монахов освободить здания. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявлял, что в лавре проведут отдельно ревизию святынь. УПЦ оспорила предписание, назвав решение о прекращении договора аренды «беззаконием». По словам Ткаченко, если монахи откажутся выселяться из лавры, этого будут добиваться через суд.

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Елена Чернышова
СВР Киево-Печерская лавра мощи ЮНЕСКО
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