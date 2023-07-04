Пригожину вернули найденные при обысках ₽10 млрд

Деньги, найденные при обысках в Петербурге после попытки мятежа ЧВК «Вагнер», забрал водитель Евгения Пригожина. Сам бизнесмен в этот момент находился в Москве, пишет «Фонтанка»

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину вернули 10 млрд руб., которые силовики нашли при обысках в Санкт-Петербурге после попытки мятежа, сообщает «Фонтанка». По данным 78.ru, помимо денег, возвратили и технику, изъятую во время следственных действий в «ЧВК Вагнер Центре» и офисе медиагруппы «Патриот», которую Пригожин распустил в конце июня.

По данным «Фонтанки», вечером 2 июля деньги забрал водитель Пригожина, у которого была доверенность. Сам бизнесмен в этот момент находился в Москве «на каких-то совещаниях», пишет издание. Ранее он говорил, что средства предназначалась на зарплаты вагнеровцам и выплаты родственникам погибших.

24 июня у офиса ЧВК во дворе отеля «Дворец Трезини» в Академическом переулке нашли «Газель» с коробками, где хранились пятитысячные купюры — всего 4 млрд руб. На подземной парковке отеля River Palace на Васильевском острове в автомобиле Citroen обнаружили еще 6 млрд руб., передавал 47 news. Издание писало, что изначально правоохранительные органы не собирались возвращать предпринимателю эти деньги. Губернатор Петербурга Александр Беглов при этом говорил, что изъять имущество Пригожина невозможно.

Пригожин 24 июня начал «марш справедливости», обвинив военное руководство в ударе по позициям бойцов ЧВК (Минобороны эти данные опровергло и назвало провокацией). Вагнеровцы заняли штаб ЮВО в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулась в Москву. Против Пригожина завели дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК), президент Владимир Путин охарактеризовал происходящее как предательство.

К вечеру того же дня ситуацию удалось урегулировать: после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК возвращаются в тыловые лагеря. Дело против Пригожина прекратили, бизнесмену позволили выехать в Белоруссию. Вагнеровцам предложили три опции на выбор: последовать за Пригожиным, уйти со службы либо заключить контракт с Минобороны. ЧВК объявила, что на месяц приостанавливает работу региональных центров вербовки в связи с переездом в Белоруссию и «временным неучастием» в военных действиях на Украине.