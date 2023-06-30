Пригожин распустил медиахолдинг «Патриот»

Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распускает медиахолдинг «Патриот». Об этом со ссылкой на источник сообщают «Известия» и Mash.

О прекращении своей работы сообщило одно из входивших в состав медиахолдинга изданий — «Невские новости». «Наша редакция прекращает свое существование», — сообщило издание.

РБК направил запрос в медиагруппу «Патриот» и в Федеральное агентство новостей.

Об объединении нескольких СМИ, которые связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным и «фабрикой медиа», в медиагруппу «Патриот» стало известно в октябре 2019 года, когда Пригожин возглавил попечительский совет группы. Как отмечал тогда Пригожин, он согласился стать главой попечительского совета, поскольку это «большая честь». Согласно информации на сайте «Патриота», медиагруппа базируется в ЖК «Лахта Плаза». В состав медиагруппы входили агентство ФАН, «Экономика сегодня» и еще несколько порталов. После событий 24 июня порталы, связанные с «фабрикой медиа», были заблокированы.

Сам бизнесмен заявлял РБК, что не имеет никакого отношения к СМИ «фабрики медиа», но «искренне рад за них» и гордится их успехами.

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