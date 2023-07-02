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Дело о мятеже Пригожина ,  
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ЧВК «Вагнер» объявила о приостановке набора бойцов

ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина объявила о приостановке набора бойцов
ЧВК Евгения Пригожина объявила, что приостанавливает на месяц работу региональных центров вербовки в связи с «временным неучастием» военной операции на Украине и переездом в Белоруссию
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина объявила, что приостанавливает на месяц работу региональных центров вербовки. Об этом сообщается в телеграм-канале «ЧВК Вагнер | Объявления о работе». Сообщение, в свою очередь, репостнул канал «ЧВК Вагнер | Сводки». Последний упоминала пресс-служба Пригожина.

«В связи с временным не участием ЧВК Вагнер в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц», — говорится в посте частной военной компании.

При этом по-прежнему продолжит работу кол-центр ЧВК, куда предлагается обращаться по поводу трудоустройства.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить на это. Военное ведомство отвергло обвинения, назвав их провокацией. Против основателя ЧВК возбудили дело об организации мятежа. Утром следующего дня бойцы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, Пригожин объявил поход на Москву. Президент Владимир Путин позднее назвал происходящее вооруженным мятежом.

Вечером того же дня после переговоров с основателем ЧВК президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что «вагнеровцы» вернутся в тыловые лагеря.

Дело против Пригожина в итоге закрыли, бойцам разрешили переехать в Белоруссию. Туда же уехал и Пригожин.

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В «Вагнер Центре» и по другим адресам, связанным с Пригожиным, прошли обыски. Бизнесмен распустил медиагруппу «Патриот». Со здания бизнес-центра в Санкт-Петербурге, где располагался «ЧВК Вагнер Центр W», сняли вывеску.

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Елена Чернышова
ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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