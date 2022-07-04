В Кремле ответили на вопрос о планах после освобождения ЛНР
Вопросы о дальнейших тактических шагах российских войск после «освобождения» Луганской народной республики следует направлять в Министерство обороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов, активизирует ли Россия действия на Харьковском направлении и в Донецкой области после взятия ЛНР.
«Я лишь могу сказать, что операция идет по плану, она продвигается», — отметил представитель Кремля.
Последними двумя крупными городами в границах ЛНР, которые находились под контролем Киева, оставались Северодонецк и Лисичанск. Первый город перешел к российским военным 25 июня, на следующий день его передали под контроль силам Луганской народной республики, сообщило Минобороны России. 3 июля глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту о взятии и Лисичанска, и, таким образом, «освобождении» всей ЛНР.
В Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные покинули Лисичанск из-за неравного соотношения сил и стремления сохранить людей и ресурсы и продолжение обороны города привело бы к «фатальным последствиям». То же сказал и президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина «ничего не отдает» и позже вернется в город.
Россия продолжает на Украине военную спецоперацию, начатую 24 февраля. Среди задач второй фазы в Минобороны называли установление контроля над Донбассом и югом Украины с целью обеспечить сухопутный коридор в Крым и коридор в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения». По состоянию на 4 июля российские силы помимо ЛНР контролируют Херсонскую область Украины, а также части Запорожской и Харьковской областей.
Украина после начала спецоперации ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Москвой.