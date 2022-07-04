В Узбекистане сообщили о 18 погибших в ходе протестов в Нукусе
Во время протестов в Нукусе погибли 18 человек, со ссылкой на Нацгвардию сообщил «Sputnik Узбекистан».
Еще 243 человека получили травмы, из них 94 находятся в больницах. Среди пострадавших — 38 сотрудников правоохранительных органов.
Задержаны в ходе протестов 516 человек.
Нукус — столица Республики Каракалпакстан, которая входит в состав Узбекистана. 1 июля в ней начались массовые протесты. Причиной стали поправки к Конституции, которые исключали бы пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава страны после референдума.
Протестующие пытались захватить органы власти. В совместном заявлении парламента, Совета министров и МВД Каракалпакстана говорилось о попытках «внешних сил из-за рубежа» повлиять на ситуацию в республике «путем целенаправленных информационных вбросов и искажения происходящих событий».
С 3 июля в Каракалпакстане на месяц ввели режим ЧП. В тот же день власти сообщили, что ситуация в автономном регионе стабилизировалась. Протесты стихли после того, как президент Узбекистана решил сохранить статус суверенитета Каракалпакстана.
Каракалпакстан — бывшая Кара-Калпакская область, которая с 1930 по 1936 год входила в состав РСФСР. Она была преобразована в Каракалпакскую АССР и позже включена в состав Узбекской ССР.
В декабре 1990 года парламент Каракалпакстана принял декларацию о государственном суверенитете. В 1993 году парламентарии подписали договор о вхождении в состав Узбекистана на 20 лет с правом выхода по итогам референдума.