В Узбекистане сообщили о 18 погибших в ходе протестов в Нукусе

Во время протестов в Нукусе пострадали 243 человека, в том числе 38 силовиков. Накануне власти Узбекистана сообщили о стабилизации ситуации. Это произошло после решения президента сохранить статус суверенитета Каракалпакстана

Фото: basekz / Telegram

Во время протестов в Нукусе погибли 18 человек, со ссылкой на Нацгвардию сообщил «Sputnik Узбекистан».

Еще 243 человека получили травмы, из них 94 находятся в больницах. Среди пострадавших — 38 сотрудников правоохранительных органов.

Задержаны в ходе протестов 516 человек.

Нукус — столица Республики Каракалпакстан, которая входит в состав Узбекистана. 1 июля в ней начались массовые протесты. Причиной стали поправки к Конституции, которые исключали бы пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава страны после референдума.

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Протестующие пытались захватить органы власти. В совместном заявлении парламента, Совета министров и МВД Каракалпакстана говорилось о попытках «внешних сил из-за рубежа» повлиять на ситуацию в республике «путем целенаправленных информационных вбросов и искажения происходящих событий».

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С 3 июля в Каракалпакстане на месяц ввели режим ЧП. В тот же день власти сообщили, что ситуация в автономном регионе стабилизировалась. Протесты стихли после того, как президент Узбекистана решил сохранить статус суверенитета Каракалпакстана.