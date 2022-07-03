Власти Узбекистана заявили о стабилизации ситуации в Каракалпакстане

Шавкат Мирзеев (Фото: Press_Secretary_Uz / Telegram)

После вчерашнего обращения президента Узбекистана Шавката Мирзеева ситуация в автономном регионе Каракалпакстан стабилизировалась, сообщает пресс-служба узбекского президента.

Утром Мирзеев провел видеосовещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана. Глава государства находился в столице региона Нукусе.

«Отмечено, что после вчерашнего обращения главы государства обстановка стабилизировалась и возвращается в нормальное русло», — говорится в сообщении.

Накануне президент объявил в регионе режим чрезвычайного происшествия.

Протесты в столице региона Нукусе начались 1 июля. На следующий день власти Узбекистана сообщили о попытке митингующих захватить органы государственного управления. В совместном заявлении парламента, Совета министров и МВД Каракалпакстана говорилось также о попытках «внешних сил из-за рубежа» повлиять на ситуацию в республике «путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий».

Причиной протестов стал проект поправок в Конституцию страны. Предлагается внести более 170 поправок в 66 статей, в частности исключить из Основного закона положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.

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20 июня Мирзиеев предложил принять решение об изменениях на референдуме. 26 июня проект поправок вынесли на общественное обсуждение. До этого проект в первом чтении одобрила законодательная палата парламента страны. Однако после начала протестов президент Узбекистана пообещал не менять статьи Конституции, касающиеся автономии республики, за исключением ст. 73 о неизменности границ территории Каракалпакстана.