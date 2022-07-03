Власти Узбекистана заявили о стабилизации ситуации в Каракалпакстане
После вчерашнего обращения президента Узбекистана Шавката Мирзеева ситуация в автономном регионе Каракалпакстан стабилизировалась, сообщает пресс-служба узбекского президента.
Утром Мирзеев провел видеосовещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана. Глава государства находился в столице региона Нукусе.
«Отмечено, что после вчерашнего обращения главы государства обстановка стабилизировалась и возвращается в нормальное русло», — говорится в сообщении.
Накануне президент объявил в регионе режим чрезвычайного происшествия.
Протесты в столице региона Нукусе начались 1 июля. На следующий день власти Узбекистана сообщили о попытке митингующих захватить органы государственного управления. В совместном заявлении парламента, Совета министров и МВД Каракалпакстана говорилось также о попытках «внешних сил из-за рубежа» повлиять на ситуацию в республике «путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий».
Причиной протестов стал проект поправок в Конституцию страны. Предлагается внести более 170 поправок в 66 статей, в частности исключить из Основного закона положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.
20 июня Мирзиеев предложил принять решение об изменениях на референдуме. 26 июня проект поправок вынесли на общественное обсуждение. До этого проект в первом чтении одобрила законодательная палата парламента страны. Однако после начала протестов президент Узбекистана пообещал не менять статьи Конституции, касающиеся автономии республики, за исключением ст. 73 о неизменности границ территории Каракалпакстана.