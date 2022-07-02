Президент Узбекистана ввел режим ЧП в Каракалпакстане

Режим ЧП в регионе начнет действовать с 3 июля и продлится до 2 августа. Такая мера были принята на фоне массовых протестов в Нукусе из-за проекта поправок в Конституцию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел в автономной республике Каракалпакстан, где проходят протесты, режим чрезвычайного положения, передает пресс-служба главы государства.

«Указом президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00:01 3 июля 2022 года до 00:00 2 августа 2022 года», — говорится в сообщении.

Протесты в столице автономной республики, Нукусе, начались 1 июля. На следующий день власти Узбекистана сообщили, что участники митингов попытались захватить органы государственного управления. В совместном заявлении парламента, Совета министров и МВД Каракалпакстана говорилось о попытках «внешних сил из зарубежа» повлиять на ситуацию в республике «путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий».

Причиной протестов в Нукусе стал проект поправок в Конституцию страны. Предлагается внести более 170 поправок в 66 статей — в частности, исключить из Основного закона положений о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.

20 июня Мирзиёев предложил принять решение об изменениях на референдуме. 26 июня проект поправок вынесли на общественное обсуждение. До этого проект в первом чтении одобрила законодательная палата парламента страны.

Однако после начала протестов президент Узбекистана прибыл в Нукус, где пообещал не менять статьи Конституции, касающиеся автономной республики — за исключением статьи 73 о неизменности границ территории Каракалпакстана.

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