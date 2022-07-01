В Узбекистане начались протесты из-за конституционной реформы
В городе Нукус в Узбекистане начались акции протеста против конституционной реформы, сообщила пресс-служба МВД республики.
«1 июля текущего года, примерно с 15:00 часов в городе Нукусе Республики Каракалпакстан, некоторые граждане из-за неверного толкования проводимых в нашей республике конституционных реформ неожиданно организовали уличные шествия», — говорится в сообщении.
К месту событий привлекли силы и средства правоохранительных органов с целью предотвратить нарушение общественного порядка, добавили в министерстве.
Нукус — столица республики Каракалпакстан в составе Узбекистана. Поводом для протестов стал проект новой Конституции страны, которым из основного документа страны исключаются положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основе всеобщего референдума, поясняет радиостанция «Озодлик» (узбекская редакция «Радио Свобода», в России радиостанция внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).
Издание «Газета.uz» сообщила, что с протестующими встретился глава Жокаргы Кенеса (Верховного совета) Каракалпакстана Мурат Камалов и выступил вместе с активистом Даулетмуратом Тажимуратовым, которого ранее задержали и освобождения которого требовали демонстранты.
По данным издания, протестующие в центре Нукуса начали расходиться.
РБК направил запрос в посольство России в Узбекистане, в МИД Узбекистана и в администрацию президента Каракалпакстана.
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