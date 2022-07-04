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В Узбекистане сохранили суверенитет Каракалпакстана после протестов

За Каракалпакстаном сохранится положение о суверенитете и праве его народа на отделение от Узбекистана по итогам результатов всеобщего референдума
Олий Мажлис&nbsp;(парламент) Республики Узбекистан
Олий Мажлис (парламент) Республики Узбекистан (Фото: Wikimedia Commons)

Парламент Узбекистана принял решение внести изменения в новый проект Конституции и сохранить статус суверенитета Каракалпакстана. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. Решение было принято после массовых протестов, которые прошли ранее в автономии.

«Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев <...> на встрече с депутатами Жокаргы Кенеса и представителями общественности Каракалпакстана отметил необходимость учесть все предложения. То есть обозначено, что статьи 70, 71, 72, 74 и 75 Конституции Республики Узбекистан будут оставлены без изменений, а действующие нормы сохранены», — говорится в сообщении.

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Фото:MaitanovAzamat / Twitter

Протесты в столице Каракалпакстана Нукусе начались 1 июля из-за проекта поправок к Конституции, среди которых предложение исключить из Основного закона положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.

На следующий день власти Узбекистана сообщили о попытке митингующих захватить органы государственного управления. В совместном заявлении парламента, Совета министров и МВД Каракалпакстана говорилось также о попытках «внешних сил из-за рубежа» повлиять на ситуацию в республике «путем целенаправленных информационных вбросов и искажения происходящих событий». После начала протестов президент Узбекистана прибыл в Нукус, где пообещал не менять статьи Конституции, касающиеся автономной республики, за исключением ст. 73 о неизменности границ территории Каракалпакстана.

По данным властей, в результате протестов есть жертвы как среди демонстрантов, так и среди силовиков. Однако их число не называется. В автономии ввели режим ЧП.

Каракалпакстан — бывшая Кара-Калпакская область, которая с 1930 по 1936 год входила в состав РСФСР. Позже Каракалпакскую АССР включили в состав Узбекской ССР. Однако в декабре 1990 года парламент Каракалпакстана принял декларацию о государственном суверенитете. В 1993 году парламентарии подписали договор о вхождении в состав Узбекистана на 20 лет с правом выхода по итогам референдума.

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Роман Котерев
Узбекистан протесты поправки в Конституцию
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