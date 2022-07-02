Власти Узбекистана заявили о попытке захвата органов власти протестующими

В столице Каракалпакстана 1 июля прошли протесты из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход республики из состава Узбекистана. Организаторов акции задержали

Фото: MaitanovAzamat / Twitter

Власти республики Каракалпакстан в составе Узбекистана задержали организаторов протестов, которые накануне прошли в ее столице — городе Нукус. Об этом говорится в совместном заявлении Жокаргы Кенеса (парламента), Совета министров и МВД Каракалпакстана.

В заявлении говорится, что организаторы беспорядков, «прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан», собрали людей на городской площади, где находятся административные здания. Участники митинга попытались захватить органы государственного управления, «несмотря на проводимую Республикой Узбекистан политику открытости и свободного волеизъявления». Правоохранительные органы пресекли «противозаконные действия зачинщиков».

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В парламенте, правительстве и МВД подчеркнули, что у государства есть «необходимый потенциал для недопущения дальнейшего расшатывания ситуации», а всех «провокаторов» найдут и привлекут к ответственности.

В заявлении также отмечаются попытки внешних сил повлиять на ситуацию в Каракалпакстане «путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий».

Причиной протестов в Нукусе стал проект новой Конституции страны. Изменения предполагают исключение из Основного закона положений о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума. В МВД пояснили, что протестующие неверно истолковали суть конституционной реформы.

В 1930 году Кара-Калпакскую автономную область вывели из состава Казахской АССР и передали РСФСР. В 1936–1990 годах Каракалпакская АССР входила в состав Узбекской ССР. В декабре 1990 года парламент Автономной Республики Каракалпакстан принял декларацию о государственном суверенитете, а в 1993 году был подписан договор о вхождении Каракалпакстана в Узбекистан на 20 лет с правом выйти из состава республики после референдума.

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«Газета.uz» сообщила, что с протестующими встретился глава Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов. Он выступил вместе с активистом Даулетмуратом Тажимуратовым, которого ранее задержали и освобождения которого требовали демонстранты. Камалов сообщил, что местные власти согласовали проведение мирной акции протеста 5 июля.

По данным Узбекской службы Би-би-си, на фоне критики реформы и призывов к протестам в республике наблюдались проблемы с интернетом.

Поправки к Конституции Узбекистана были вынесены на общественное обсуждение 26 июня. До этого проект в первом чтении одобрила законодательная палата парламента страны. Предлагается внести более 170 поправок в 66 статей Конституции — в частности, увеличить президентский срок с пяти до семи лет. Кроме того, в закон будут внесены нормы, в соответствии с которыми все непримиримые противоречия в отношениях гражданина с госорганами будут толковаться в пользу человека.

Президент Шавкат Мирзиёев также предлагал внести в Конституцию норму о запрете смертной казни, которая отменена в республике с 2008 года.