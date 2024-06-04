Почему партия Моди показала на выборах наихудший результат за 15 лет Впервые за три электоральных цикла БДП не набрала парламентское большинство

4 июня в Индии начали подводить итоги парламентских выборов, участие в которых приняли рекордные 642 млн человек. Хотя Нарендра Моди обеспечил себе третий премьерский срок, его партия показала самый низкий за 15 лет результат

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Как прошли выборы

На парламентских выборах в Индии, согласно предварительным результатам и прогнозам центральной избирательной комиссии, правящая националистическая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с действующим премьер-министром Нарендрой Моди лидирует и может рассчитывать в Лок сабхе (нижней палате парламента) на 239 мест из 543. Однако вместе с партнерами по правящей коалиции — Национальному демократическому альянсу — партия Моди преодолевает отметку 50%, тем самым обеспечивая себе возможность сформировать новое правительство. Если никто из младших партнеров БДП не покинет коалицию, то 73-летний Моди также может рассчитывать на третий пятилетний премьерский срок (ранее это удавалось только первому премьеру Индии Джавахарлалу Неру).

Однако результаты правящей партии не только не дотянули до амбициозной цели Моди — 370 мест у БДП и «супербольшинство» в 400 мест у всего альянса, но и оказались худшими за 15 лет, с выборов 2009 года. В 2014 году БДП одержала сенсационную победу, получив 282 места в нижней палате, в 2019-м — нарастила большинство до 303. Более того, БДП впервые за три электоральных цикла оказалась не в состоянии сформировать правительство без поддержки своих партнеров по коалиции.

Оппозиционные силы, вопреки ожиданиям многих наблюдателей, укрепили свои позиции. Так, «Индийский национальный конгресс» (ИНК), руководивший страной большую часть времени после обретения независимости, может рассчитывать на 99 мест, а весь альянс оппозиционных партий I.N.D.I.A. — более чем на 200. При этом в 2014 и 2019 годах ИНК удалось набрать лишь 44 и 52 места, соответственно.

По сравнению с выборами 2019 года явка несколько ниже — 66,3 против 67,4%. При этом абсолютное число пришедших к урнам стало рекордным — порядка 642 млн человек. Глава индийского избиркома Раджив Кумар подчеркнул, что этот показатель превышает общее число избирателей в странах G7 в 1,5 раза и сделал индийские выборы крупнейшими во всем мире.

В ходе голосования был побит и другой рекорд — температурный. 29 мая метеорологи зафиксировали 52,9 градуса по Цельсию в Дели, а в последний день голосования, 1 июня, лишь в одном северном штате Уттар-Прадеш из-за жары погибли свыше 30 сотрудников избирательных участков и один избиратель.

Какие вопросы оказались в центре избирательной кампании

В своей предвыборной кампании БДП делала основной акцент на фигуре самого премьер-министра. За шесть недель голосования Моди выступил более чем на 200 митингах и дал свыше 80 интервью, в ходе одного из которых заявил о своем божественном предназначении. «Я убежден, что Бог послал меня с определенной целью и когда эта цель будет достигнута, моя работа будет завершена», — сказал он в беседе с NDTV.

Религиозный аспект стал одним из ведущих в кампании правящей партии, которая позиционирует себя как объединяющую силу для всех индийцев. В частности, Моди обвинил оппозицию в стремлении разобщить нацию и «отнять» у нее богатства и блага, чтобы раздать «понаехавшим с большим числом детей». Позднее представители БДП уточнили, что премьер-министр имел в виду не 200-миллионное мусульманское меньшинство Индии, а иммигрантов. Тем не менее 20 тыс. человек, включая оппозиционных политиков, обратились в избирком с требованием санкций в отношении премьера. Однако в итоге БДП и ИНК получили лишь предупреждения — их призвали воздержаться от заявлений, которые могут усугубить раскол в обществе.

Оппозиция же сделала ставку на растущее социально-экономическое неравенство и кастовый вопрос, пообещав в случае победы провести покастовую перепись населения и расширить программы поддержки и квоты для низких каст. Более того, лидер оппозиции и наследник влиятельного политического клана Рахул Ганди обвинил Моди в сокрытии своего более высокого кастового происхождения. Премьер утверждает, что его родители принадлежат к касте входящих в категорию «прочие отсталые классы« (OBC, Other Backward Classes), а оппозиция считает, что на самом деле он родился в семье представителей более высокой, общей категории каст (индийское правительство это опровергло).

Другой важной проблемой стало изобилие дипфейк-видео, сгенерированных при помощи нейросетей и заполонивших индийский сегмент интернета. Согласно январскому докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ), дезинформация, создаваемая посредством искусственного интеллекта, стала самой серьезной угрозой для индийских выборов. По оценкам экспертов, масштабная дезинформация в ходе электоральных процессов способна впоследствии привести к беспорядкам, насилию и подрыву политических институтов.

Чем обусловлены низкие результаты БДП

Правящая партия сумела заполучить все семь мест, которые разыгрывались в Дели, — исход голосования в столице традиционно обладает большим символическим значением. Переломным моментом для БДП стало голосование в штате Уттар-Прадеш, где разыгрывались 80 мест. В 2014 году партия получила там 71 мандат, что внесло существенный вклад в ее победу, в 2019-м — 62, а в 2024-м, согласно официальным прогнозам, — всего 34.

Генеральный секретарь ИНК Джайрам Рамеш назвал итоги выборов «моральным поражением» правящей партии и посоветовал Моди «собрать сумки и отправиться в Гималаи». «Возьмите на себя моральную ответственность и уйдите в отставку», — призвал Рамеш. Рахул Ганди, в свою очередь, заявил, что избиратели «наказали» партию премьер-министра.

Как отмечает индийское издание The Economic Times, позиции БДП подкосили инфляция и высокий показатель безработицы. При этом главной причиной скромных результатов БДП стала агрессивная кампания правящей партии, в ходе которой Моди сделал ряд нелицеприятных высказываний в отношении оппозиции. Ставка же самой I.N.D.I.A. на более позитивную повестку и предвыборные обещания, в том числе по увеличению числа рабочих мест, ежемесячных пособий и других программ социального обеспечения, помогли оппозиционным силам значительно укрепить позиции.

Милан Вайшнав, директор программы Южной Азии Фонда Карнеги за международный мир (фонд признан иноагентом), отметил, что тот факт, что БДП ее смогла самостоятельно получить парламентское большинство, делает ее сильно зависимой от «доброй воли своих союзников». Младшие партнеры БДП по коалиции получат большое влияние на формирование будущего правительства и политического курса страны. «Это была бы поистине неизведанная территория, как для индийцев, так и для премьер-министра», — сказал эксперт в комментарии AP.

Хотя относительная неудача БДП на выборах будет иметь далеко идущие внутриполитические последствия, внешнеполитическая повестка Моди не претерпит значительных изменений. В частности, посол Индии в Москве Винай Кумар заверил, что прошедшие выборы никак не повлияют на отношения двух стран. «Я думаю, что существует консенсус индийских политических партий и индийского политического истеблишмента в целом в отношении углубления и расширения индийско-российских отношений», — сказал он.

При этом итоги выборов могут отразиться на уровне индийской делегации на встрече глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде 10–11 июня, уточнил посол, — к этому времени в стране попросту может быть не сформирован новый кабинет. По той же причине неизвестно, кто именно будет представлять Дели на саммите по Украине в Швейцарии 15–16 июня. По данным Hindustan Times, на мероприятии не ожидается присутствие ни самого Моди, ни главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара, ни советника по нацбезопасности Аджита Доваля, который участвовал во встрече в Джидде в прошлом августе.