Как кастовый вопрос и дипфейки раскололи Индию в разгар выборов Голосование завершается под шквал дипфейков и споры о положении низших каст и мусульман

Всеобщие выборы в «крупнейшей демократии мира» Индии подходят к завершающему этапу. Как в эпицентре кампании оказались проблемы каст и религий и как высокие технологии изменили избирательный процесс — в материале РБК

Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters

25 мая в Индии начинается предпоследний этап шестинедельных парламентских выборов, право голоса на которых имеет около 1 млрд человек. Хотя голосование близится к завершению, а результаты во многом предопределены, избирательная комиссия была вынуждена обратиться к ведущим политическим силам — правящей «Бхаратии джаната парти» (БДП) и оппозиционному «Индийскому национальному конгрессу» (ИНК) — с предостережением: воздержаться от проведения избирательной кампании по кастовому, общинному, языковому и религиозному признакам. В противном случае, предупредили представители комиссии, социально-культурная среда многонациональной и многоконфессиональной Индии может пасть жертвой выборов.

Как избирательная кампания расколола индийское общество

Всеобщие выборы в Индии стартовали 19 апреля, они продлятся до 1 июня. Избирателям предстоит выбрать 543 депутата нижней палаты парламента Лок сабхи. Для победы одной из партий надо получить не меньше 50% мандатов (то есть 272 и больше), после чего она сможет сформировать правительство и провести своего кандидата в премьер-министры. Результаты голосования, как ожидается, будут обнародованы 4 июня.

Необходимость в столь длительном голосовании, которое было решено разбить на семь этапов, продиктована в первую очередь численностью населения страны — это 1,4 млрд человек, 968,6 млн из которых обладают правом голоса. Плюс индийское законодательство требует, чтобы участки для голосования находились не более чем в 2 км от дома каждого избирателя, что весьма непростая задача, учитывая размеры страны и труднодоступность ее отдельных регионов.

Главным фаворитом избирательной гонки остается БДП во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. Сейчас у правящей партии 303 места в Лок сабхе, но Моди намерен значительно улучшить результат и нарастить большинство до 370. Это число имеет символическое значение: в августе 2019 года, вскоре после триумфальной победы на выборах, правительство Моди отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, закрепленный в статье 370 Конституции Индии. На Кашмир, где проживает преимущественно мусульманское население, претендует соседний Пакистан.

По замыслу премьера, вся правящая коалиция, в которую вместе с БДП входят еще около 40 партий, должна в сумме получить более 400 мест в Лок сабхе.

Блоку Моди противостоит одна из старейших политических сил Индии — «Индийский национальный конгресс» (ИНК), руководивший страной большую часть времени в период ее независимости — до сенсационной победы БДП на выборах 2014 года. В преддверии выборов ИНК и другие оппозиционные силы создали альянс, который получил название I.N.D.I.A.

Несмотря на предсказуемость победы БДП (интрига сохраняется разве что насчет числа мест, которые получит правящая партия), под конец гонки оппозиция неожиданно прибавила в темпе, вынудив Моди попотеть на предвыборных митингах не только от сильной жары, но и из-за необходимости принять оборонительную позицию, отмечает The New York Times. Оппозиция нащупала у индийского избирателя больное место — растущее социально-экономическое неравенство — и возложила ответственность за него на главу государства, обвинив его в преференциях по отношению к высшим кастам и бизнес-элите.

Кастовая система существует в Индии около 3 тыс. лет. Всего существует четыре основные касты: брахманы (жрецы), кшатрии (воины и правители), вайшьи (торговцы) и шудры (земледельцы и слуги). Вне этой системы находится каста неприкасаемых, или далитов. Каждая из категорий состоит из многочисленных подкаст — джати (к 1990 году их насчитывалось свыше 4,6 тыс.). Конституция 1950 года, принятая вскоре после получения Индией независимости, запрещает дискриминацию по кастовому принципу. Но социально-экономическое неравенство между представителями высших и низших каст сохраняется и по сей день, несмотря на предоставление последним льгот и создание квот на рабочие места в госсекторе. Согласно исследованию Pew Research Center 2021 года, большинство индийцев (68%) относят себя к низшим кастам. 30% опрошенных идентифицировали себя как представители более высоких каст, включая 4% брахманов.

Альянс I.N.D.I.A. также сделал сенсационное предвыборное обещание: провести общенациональную покастовую перепись населения впервые почти за столетие и расширить программы поддержки для представителей низших звеньев кастовой системы. «Это наша новая революционная миссия», — заявил лидер ИНК Рахул Ганди. Оппозиция мотивирует ее тем, что перепись населения в одном из беднейших штатов, Бихаре, выявила, что представители низших каст составляют большую часть его 130-миллионного населения.

Переориентация оппозиции на низшие касты может подкосить правящую БДП, которая годами заявляла себя как объединяющую силу для всех индусов, противопоставляя их местному мусульманскому меньшинству, прогнозирует The Financial Times. Антимусульманская риторика стала ответом Моди на инициативу оппозиции: по его словам, она хочет разобщить индусов и «отнять» у них богатства и блага, чтобы раздать мусульманам. 15 мая премьер и вовсе заявил, что, находясь у власти, ИНК хотел передать религиозному меньшинству 15% госбюджета.

В ответ оппозиция обвинила в Моди в стремлении расколоть Индию по религиозному признаку. «В течение последних десяти лет он проводил свою политику только на основе религии. Разве он не превращает все выборы в противостояние индусов и мусульман?» — возмутилась генеральный секретарь ИНК Приянка Ганди Вадра.

22 мая индийский избирком призвал ведущие политические силы воздержаться от заявлений, способных углубить раскол внутри общества. «Двум большим партиям не дозволено разрушать наследие качественного электорального опыта индийских избирателей», — заявили в комиссии.

Как на избирательный процесс повлияли новые технологии

Предвыборная кампания в Индии, где большинство молодых избирателей использует соцсети в качестве основного источника информации, может дать представление о том, как будут выглядеть плебисциты в ближайшем будущем — в том числе, вероятно, скорые президентские выборы в США. Индийский сегмент интернета заполонили многочисленные политические дипфейк-видеоролики, созданные при помощи нейросетей и преследующие агитационные цели. В одном из них Моди танцует под модную мелодию и радостные возгласы толпы (сам премьер даже репостнул ролик в соцсети X и назвал его «настоящей отрадой в разгар выборов»). В отношении аналогичного ролика, в котором сгенерированная ИИ Мамата Банерджи из ИНК танцует под фрагмент собственного выступления с критикой однопартийцев-перебежчиков, было начато расследование из-за «угрозы закону и порядку».

В других завирусившихся видео звезды Болливуда Аамир Кхан и Ранбир Капур, также сгенерированные при помощи нейросетей, упрекают Моди за то, что он не сдержал предвыборные обещания и не решил важнейшие экономические проблемы в течение двух своих премьерских сроков. Оба видео завершаются демонстрацией логотипа ИНК и слоганом «Голосуйте за справедливость, голосуйте за конгресс». Киноактеры, естественно, утверждают, что не причастны к созданию видео.

Партия «Дравида Муннетра Кажагам», входящая в альянс с ИНК, пошла еще дальше и показала на своем январском предвыборном митинге в южном штате Тамилнад ролик с местным популярным политиком Мутувелом Карунанидхи, умершим в 2018 году, в котором он призывает голосовать за эту партию.

Применение индийскими политиками и активистами дипфейков, созданных при помощи нейросетей, достигло невиданных доселе масштабов. Свою роль играет и растущая доступность подобных технологий: если раньше для создания качественного дипфейка требовалась целая команда профессионалов и немало времени, то сейчас подобный ролик за считаные минуты может сгенерировать практически любой.

Согласно январскому докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ), сейчас глобальная угроза, которую представляет дезинформация, созданная при помощи ИИ, уступает по степени серьезности лишь рискам, связанным с экстремальными погодными условиями, но через два года обойдет и их. В исследовании отмечается, что сами индийцы также назвали дипфейки и ИИ ведущей угрозой выборам 2024 года. «Наличие дезинформации в избирательных процессах может серьезно дестабилизировать реальную и кажущуюся легитимность вновь избранных правительств, что может привести к политическим беспорядкам, насилию и терроризму, а также к подрыву демократических процессов в долгосрочной перспективе», — говорится в докладе ВЭФ.

Ситуацию дополнительно осложняет цифровая безграмотность значительной части населения: большинство индийцев не способны отличить фейк от настоящего видео. Особенно уязвимы пожилые индийцы, которые не разбираются в современных технологиях и принимают на веру большую часть контента, который обрушился на них в ходе предвыборной кампании, отмечает Сагар Вишной, консультирующий индийские партии по вопросам применения ИИ на выборах. «Это может иметь серьезные последствия, такие как разжигание ненависти к целому сообществу, касте или религии», — предостерегает эксперт.