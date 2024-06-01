В Индии состоялся заключительный этап парламентских выборов

В выборах могли принять участие почти 1 млрд человек. На кону — 543 мест в нижней палате парламенте и право назначить премьер-министра страны. Итоги будут объявлены 4 июня, но очевидный фаворит — правящая «Бхаратия джаната парти»

Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters

В Индии завершился заключительный, седьмой этап парламентских выборов. В общей сложности плебисцит занял 44 дня, а отдать свои голоса могли около 968,6 млн человек — это больше населения Евросоюза, Соединенных Штатов и России, вместе взятых. Итоги голосования будут подведены 4 июня.

Избирателям необходимо было выбрать 543 депутата нижней палаты — Лок сабхи. Победителем станет партия, сумевшая получить свыше 50% мандатов (то есть 272 и больше) — это позволит ей сформировать правительство и назначить премьер-министра из числа своих членов. Очевидный фаворит текущих выборов — правящая националистическая «Бхаратия джаната парти» (БДП) Нарендры Моди, политик претендует уже на третий премьерский срок.

Ей противостоит старейшая политическая партия Индии — «Индийский национальный конгресс» (ИНК), руководивший страной большую часть времени в период ее независимости и до сенсационной победы БДП на выборах 2014 года, когда ИНК получил лишь 52 мандата. В преддверии выборов ИНК и другие оппозиционные силы создали альянс, который получил название I.N.D.I.A.

Противники Моди строили свою предвыборную кампанию на критике действующего правительства за растущее социально-экономическое неравенство, безработицу среди молодежи и коррупцию. ИНК также пообещал в случае победы провести первую за почти столетие покастовую перепись населения, чтобы затем расширить программы поддержки для представителей низших каст.

В избирательной кампании БДП основной акцент был сделан не на кастовых, а на религиозных различиях. Моди обвинил оппозицию в стремлении разобщить индусов и «отнять» у них богатства и блага, чтобы раздать мусульманам, которых он назвал «понаехавшими» с большим числом детей. Ислам исповедуют порядка 200 млн жителей Индии. В недавнем интервью телеканалу NDTV политик также заявил о своем божественном предназначении. «Я убежден, что Бог послал меня с определенной целью, и когда эта цель будет достигнута, моя работа будет завершена», — сказал он.

Моди поставил перед соратниками амбициозную задачу: нарастить парламентское большинство БДП с 303 мест, выигранных в 2019 году, до 370. Это число имеет символическое значение: в августе 2019 года, вскоре после триумфальной победы на выборах, правительство Моди отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, закрепленный в статье 370 Конституции Индии. На Кашмир, где проживает преимущественно мусульманское население, претендует соседний Пакистан.

Явка в предыдущих шести этапах голосования составила 66,14%, 66,71%, 65,68%, 69,16%, 62,2% и 63,36%, соответственно. Средний показатель на выборах 2019 года составил 67,40%.

Необходимость разбить выборы на несколько этапов продиктована не только высокой численностью населения (по этому показателю Индия занимает первое место в мире, опередив Китай), но и индийским законодательством, согласно которому участки для голосования должны находиться не более чем в 2 км от дома каждого избирателя. Для выполнения этого требования в стране за все семь этапов голосования было открыто около 1 млн избирательных участков.

Другой отличительной особенностью нынешних парламентских выборов стало повсеместное использование дипфейков, сгенерированных при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Распространяемые в соцсетях ролики были призваны либо выставить того или иного политика или партию в положительном свете (например, в одном из видео Моди «танцует» под зажигательную мелодию перед ликующей толпой), либо, напротив, раскритиковать оппонентов. Так в другом завирусившемся видео звезды Болливуда Аамир Кхан и Ранбир Капур, также сгенерированные при помощи нейросетей, упрекают Моди за то, что он не сдержал предвыборные обещания и не решил важнейшие экономические проблемы в течение двух своих премьерских сроков. Оба видео завершаются демонстрацией логотипа ИНК и слоганом «Голосуйте за справедливость, голосуйте за конгресс».