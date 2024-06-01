 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Индии состоялся заключительный этап парламентских выборов

В Индии состоялся заключительный этап парламентских выборов
В выборах могли принять участие почти 1 млрд человек. На кону — 543 мест в нижней палате парламенте и право назначить премьер-министра страны. Итоги будут объявлены 4 июня, но очевидный фаворит — правящая «Бхаратия джаната парти»
Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters
Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters

В Индии завершился заключительный, седьмой этап парламентских выборов. В общей сложности плебисцит занял 44 дня, а отдать свои голоса могли около 968,6 млн человек — это больше населения Евросоюза, Соединенных Штатов и России, вместе взятых. Итоги голосования будут подведены 4 июня.

Избирателям необходимо было выбрать 543 депутата нижней палаты — Лок сабхи. Победителем станет партия, сумевшая получить свыше 50% мандатов (то есть 272 и больше) — это позволит ей сформировать правительство и назначить премьер-министра из числа своих членов. Очевидный фаворит текущих выборов — правящая националистическая «Бхаратия джаната парти» (БДП) Нарендры Моди, политик претендует уже на третий премьерский срок.

Ей противостоит старейшая политическая партия Индии — «Индийский национальный конгресс» (ИНК), руководивший страной большую часть времени в период ее независимости и до сенсационной победы БДП на выборах 2014 года, когда ИНК получил лишь 52 мандата. В преддверии выборов ИНК и другие оппозиционные силы создали альянс, который получил название I.N.D.I.A.

Противники Моди строили свою предвыборную кампанию на критике действующего правительства за растущее социально-экономическое неравенство, безработицу среди молодежи и коррупцию. ИНК также пообещал в случае победы провести первую за почти столетие покастовую перепись населения, чтобы затем расширить программы поддержки для представителей низших каст.

Что нужно знать про выборы в Индии — «крупнейшей демократии мира»
Политика
Фото:Navesh Chitrakar / Reuters

В избирательной кампании БДП основной акцент был сделан не на кастовых, а на религиозных различиях. Моди обвинил оппозицию в стремлении разобщить индусов и «отнять» у них богатства и блага, чтобы раздать мусульманам, которых он назвал «понаехавшими» с большим числом детей. Ислам исповедуют порядка 200 млн жителей Индии. В недавнем интервью телеканалу NDTV политик также заявил о своем божественном предназначении. «Я убежден, что Бог послал меня с определенной целью, и когда эта цель будет достигнута, моя работа будет завершена», — сказал он.

Моди поставил перед соратниками амбициозную задачу: нарастить парламентское большинство БДП с 303 мест, выигранных в 2019 году, до 370. Это число имеет символическое значение: в августе 2019 года, вскоре после триумфальной победы на выборах, правительство Моди отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, закрепленный в статье 370 Конституции Индии. На Кашмир, где проживает преимущественно мусульманское население, претендует соседний Пакистан.

Явка в предыдущих шести этапах голосования составила 66,14%, 66,71%, 65,68%, 69,16%, 62,2% и 63,36%, соответственно. Средний показатель на выборах 2019 года составил 67,40%.

Как кастовый вопрос и дипфейки раскололи Индию в разгар выборов
Политика
Фото:Sahiba Chawdhary / Reuters

Необходимость разбить выборы на несколько этапов продиктована не только высокой численностью населения (по этому показателю Индия занимает первое место в мире, опередив Китай), но и индийским законодательством, согласно которому участки для голосования должны находиться не более чем в 2 км от дома каждого избирателя. Для выполнения этого требования в стране за все семь этапов голосования было открыто около 1 млн избирательных участков.

Другой отличительной особенностью нынешних парламентских выборов стало повсеместное использование дипфейков, сгенерированных при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Распространяемые в соцсетях ролики были призваны либо выставить того или иного политика или партию в положительном свете (например, в одном из видео Моди «танцует» под зажигательную мелодию перед ликующей толпой), либо, напротив, раскритиковать оппонентов. Так в другом завирусившемся видео звезды Болливуда Аамир Кхан и Ранбир Капур, также сгенерированные при помощи нейросетей, упрекают Моди за то, что он не сдержал предвыборные обещания и не решил важнейшие экономические проблемы в течение двух своих премьерских сроков. Оба видео завершаются демонстрацией логотипа ИНК и слоганом «Голосуйте за справедливость, голосуйте за конгресс».

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Индия парламентские выборы Нарендра Моди индийский парламент
Материалы по теме
Премьер Индии заявил о своем божественном предназначении
Политика
Моди заявил, что Индия будет участвовать в конференции по Украине
Политика
В Индии арестовали четверых вербовщиков в зону конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Линекер будет болеть против «Боруссии» в ЛЧ из-за контракта с Rheinmetall Спорт, 16:21
В Кировоградской области Украины прогремели взрывы Политика, 16:17
В Индии состоялся заключительный этап парламентских выборов Политика, 16:12
Потерпевшими по делу «Крокуса» признали более 1,7 тыс. человек Политика, 16:06
КНДР снова отправила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею Политика, 16:04
На кладбище в Петербурге открыли памятник Евгению Пригожину Общество, 16:03
Соболенко победила лучшую подругу и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 15:57
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Анастасию Заворотнюк похоронили в Москве Общество, 15:42
Путин поручит ускорить работу по соцподдержке бойцов ЧВК Политика, 15:41
В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие Политика, 15:33
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к МКС Технологии и медиа, 15:28
Представитель Дзюбы рассказал о переговорах с клубами РПЛ Спорт, 15:14
В Москве разрешили купаться на трех пляжах Общество, 15:11
РБК Франшизы расскажут о франчайзинге на ПМЭФ-2024 РБК Франшизы, 15:08