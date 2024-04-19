Что нужно знать про выборы в Индии — «крупнейшей демократии мира» Избирательная кампания поставила несколько рекордов — в том числе по конфискованным взяткам

19 апреля в Индии стартуют выборы в нижнюю палату парламента. Голосование пройдет в несколько этапов и продлится до 1 июня. Кто противостоит правящей партии Нарендры Моди и как власть борется с оппозицией — в материале РБК

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

19 апреля стартуют парламентские выборы в Индии, которую называют «крупнейшей демократией мира» за число избирателей — правом голоса в стране обладают около 968,6 млн человек. CNN отмечает, что это больше, чем население всего Евросоюза, Соединенных Штатов и России, вместе взятых.

Избирателям предстоит выбрать 543 депутата нижней палаты — Лок сабхи. Для победы одной из партий ей надо получить не менее 50% мандатов (то есть 272 и больше), после чего она сможет сформировать правительство и провести своего кандидата в премьер-министры. Результаты голосования, как ожидается, будут обнародованы 4 июня.

Какие политические силы участвуют в выборах

Главный претендент на победу — правящая националистическая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с действующим премьер-министром Нарендрой Моди. 73-летний политик был впервые избран главой правительства в 2014 году, а на выборах 2019 года его партия довела большинство в парламенте с 282 до 303 мест.

В этом году правящая партия поставила более амбициозную задачу — получить 370 кресел. Это число имеет символическое значение: в августе 2019 года, вскоре после триумфальной победы на выборах, правительство Моди отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, закрепленный в статье 370 Конституции Индии. На Кашмир, где проживает преимущественно мусульманское население, претендует и соседний Пакистан.

Как заявил Моди, достижение подобного показателя станет «знаком уважения» к Шьяме Прасаду Мукерджи, видному политическому деятелю времен обретения Индией независимости и основателю партии «Бхаратия джан сангх», предшественницы БДП. Тот активно выступал против ст. 370 и умер в 1953 году в заключении в Кашмире, где был арестован местными властями за незаконное пересечение границы штата.

По замыслу Моди, вся правящая коалиция — Национальный демократический альянс, в который помимо БДП входят около 40 партий, — должна набрать в общей сложности больше 400 мест. Для этого БДП организовала обширную сеть call-центров, которые обзванивают 4–5 млн избирателей ежедневно.

Главной целью своего третьего премьерского срока Моди называет превращение Индии в третью экономику мира (сейчас она занимает пятое место, уступая США, Китаю, Германии и Японии). Он обещает увеличить ВВП до $5 трлн к 2027 году и превратить Индию в развитую страну к 2047-му, когда это государство будет отмечать 100-летие независимости.

Главный противник правящей партии — «Индийский национальный конгресс» (ИНК), руководивший страной большую часть времени в период ее независимости и до сенсационной победы БДП на выборах 2014 года, когда ИНК получил лишь 52 мандата.

В преддверии выборов ИНК вступил в коалицию с другими оппозиционными силами, объединение получило название I.N.D.I.A. и строит свою избирательную кампанию на лозунгах о «спасении демократии» и на критике властей. Лидер ИНК, потомок влиятельной политической династии Рахул Ганди, регулярно обвиняет правительство Моди в неспособности побороть безработицу среди молодежи, в коррупции и подрыве демократических институтов. Но еще до выборов оппозиционный блок погряз во внутренних распрях и до сих пор не смог решить, кого выдвинуть на пост премьер-министра в случае победы, уточняет CNN.

Оппозиция сталкивается с изрядным давлением со стороны властей. Ряд ее видных деятелей, включая главного министра Дели и главу партии «Ам Адми Парти» Арвинда Кеджривала, находятся под арестом или следствием, а банковские счета ИНК были заморожены налоговой инспекцией за считаные недели до старта выборов, что поставило под удар всю кампанию. «Мы не можем платить нашим сотрудникам, а наши кандидаты и руководители не могут путешествовать самолетами или поездами», — пояснил Рахул Ганди. Правительство в ответ заявило, что заморозка счетов не имела политической подоплеки и была инициирована из-за того, что оппозиционная партия не подала налоговые декларации о пожертвованиях.

В декабре 2023 года 141 парламентарий — 95 членов нижней палаты и 46 членов верхней — были отстранены от заседаний из-за обвинений в нарушении порядка в парламенте (поводом стало то, что они требовали, чтобы глава МВД сделал им доклад об инциденте 13 декабря, когда в здание парламента ворвались двое неизвестных). В основном эта мера затронула оппозиционных политиков, из-за чего обсуждение ключевых законопроектов, включая уголовную реформу, велось без их участия. Один из отстраненных парламентариев назвал случившееся «настоящей чисткой».

Исследование индийского телеканала NDTV, проведенное на основании нескольких опросов общественного мнения, прогнозирует Национальному демократическому альянсу во главе с БДП 372 места — больше, чем по итогам предшествующих выборов, но довольно далеко от намеченных 400. I.N.D.I.A, согласно этому прогнозу, может рассчитывать на 122 мандата; остальные 49, как ожидается, будут распределены между мелкими партиями, не состоящими ни в одной из партийных коалиций.

С какими сложностями может столкнуться избирательный процесс

Голосование продлится 44 дня, с 19 апреля по 1 июня, и станет одним из наиболее протяженных с 1947 года — длиннее были только самые первые в истории страны выборы, продлившиеся с октября 1951-го по февраль 1952 года.

Такая продолжительность процедуры связана в первую очередь с самой высокой численностью населения — 1,4 млрд человек (по этому показателю Индия обогнала Китай в прошлом году). Явка на выборах 2019 года составила 67% — максимальный показатель за всю историю страны. А число избирателей за прошедшие пять лет выросло на 8%.

Для упрощения процесса было решено разбить голосование на семь этапов. Будут открыты более 1 млн избирательных участков, поскольку законодательство требует, чтобы они располагались не более чем в 2 км от дома каждого избирателя.

Всего к этому процессу в стране будет привлечено около 15 млн человек; некоторым из них придется отправиться в весьма непростые поездки. Например, в 2019 году властям пришлось оборудовать кабину для голосования в национальном парке Гир в Гуджарате для единственного избирателя — индуистского священника, живущего среди львов. В другом случае работники избирательной комиссии прошли 39 км сквозь горы до отдаленной деревушки Малогам в штате Аруначал-Прадеш близ границы с Китаем, где их тоже ждала всего одна женщина, зарегистрированная в качестве избирателя.

В прошлом выборы в Индии сопровождались вспышками насилия, и хотя число таких инцидентов заметно сократилось в последние годы, на обеспечение безопасности будут дополнительно направлены около 300 тыс. служащих федеральных правовых структур.

15 апреля Избирательная комиссия Индии сообщила об изъятии рекордного объема средств, при помощи которых участники выборов пытаются купить голоса избирателей. Общая стоимость конфискованных «поощрений» в виде наличных, алкоголя, драгоценных металлов и даже наркотиков составила 46,5 млрд рупий (чуть меньше $557 млн) — это рекорд за всю историю страны. Причем больше всего средств правоохранительные органы конфисковали в двух опорных штатах БДП — Раджастане и Гуджарате, родине Моди.

Премьер всегда осуждал покупку голосов. «Люди, придерживающиеся культуры подачек, никогда не построят для вас новые скоростные автомагистрали, новые аэропорты или новые оборонительные коридоры. Они думают, что могут вас купить, — вместе мы должны победить подобный образ мышления», — заявил он в 2022 году.