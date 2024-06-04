Посол Индии оценил влияние итогов выборов на отношения с Россией
Среди политических сил внутри Индии сложился консенсус о необходимости дальнейшего развития торгово-экономических связей с Москвой, поэтому прошедшие выборы не скажутся на двусторонних отношениях, заявил посол Индии в России Винай Кумар, передает корреспондент РБК.
«Я думаю, что существует консенсус индийских политических партий и индийского политического истеблишмента в целом в отношении углубления и расширения индийско-российских отношений», — заявил дипломат.
Кумар напомнил, что отношения между двумя странами обладают статусом «особо привилегированного партнерства»: Москва и Дели — ключевые торговые партнеры и тесно сотрудничают в оборонной промышленности, высоких технологиях, атомной энергетике, освоении космоса, образовании и других сферах. «Я вижу все основания для того, чтобы эти отношения продолжали развиваться и приспосабливались к изменениям, происходящим в глобальной геополитике», — отметил он.
Между тем прошедшие выборы могут повлиять на уровень делегации Индии на предстоящей встрече глав МИДов в Нижнем Новгороде 10–11 июня. По словам Кумара, победившая партия может просто не успеть за несколько дней сформировать новое правительство и назначить министра иностранных дел, который мог бы представить страну на консультациях.
Встреча посла с журналистами была приурочена к выборам в нижнюю палату индийского парламента лок сабху, итоги которых будут подведены 4 июня. По данным экзитполов, лидирует правящая националистическая партия «Бхаратия джаната» Нарендры Моди, последний претендует уже на третий премьерский срок. Выборы были разделены на семь этапов и продлились шесть недель, с 15 апреля по 1 июня. По данным местного избиркома, свой голос отдали рекордные 642 млн человек. Для победы одной из партии или коалиций нужно получить более 50% (не менее 272 из 543) мест, после чего она сможет сформировать правительство и назначить премьер-министра из числа своих членов.
Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении
2 млрд руб.
Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности
Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года
Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео
Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности
Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества
Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз
Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры
Что пьет Петербург во время ПМЭФ. Подробности
Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?