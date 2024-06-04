Посол Индии оценил влияние итогов выборов на отношения с Россией

Среди индийских партий существует понимание, что нужно и дальше развивать отношения с Москвой, заявил посол. Но выборы могут сказаться на уровне делегации Дели на встрече глав МИДов стран БРИКС

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Среди политических сил внутри Индии сложился консенсус о необходимости дальнейшего развития торгово-экономических связей с Москвой, поэтому прошедшие выборы не скажутся на двусторонних отношениях, заявил посол Индии в России Винай Кумар, передает корреспондент РБК.

«Я думаю, что существует консенсус индийских политических партий и индийского политического истеблишмента в целом в отношении углубления и расширения индийско-российских отношений», — заявил дипломат.

Кумар напомнил, что отношения между двумя странами обладают статусом «особо привилегированного партнерства»: Москва и Дели — ключевые торговые партнеры и тесно сотрудничают в оборонной промышленности, высоких технологиях, атомной энергетике, освоении космоса, образовании и других сферах. «Я вижу все основания для того, чтобы эти отношения продолжали развиваться и приспосабливались к изменениям, происходящим в глобальной геополитике», — отметил он.

Между тем прошедшие выборы могут повлиять на уровень делегации Индии на предстоящей встрече глав МИДов в Нижнем Новгороде 10–11 июня. По словам Кумара, победившая партия может просто не успеть за несколько дней сформировать новое правительство и назначить министра иностранных дел, который мог бы представить страну на консультациях.

Встреча посла с журналистами была приурочена к выборам в нижнюю палату индийского парламента лок сабху, итоги которых будут подведены 4 июня. По данным экзитполов, лидирует правящая националистическая партия «Бхаратия джаната» Нарендры Моди, последний претендует уже на третий премьерский срок. Выборы были разделены на семь этапов и продлились шесть недель, с 15 апреля по 1 июня. По данным местного избиркома, свой голос отдали рекордные 642 млн человек. Для победы одной из партии или коалиций нужно получить более 50% (не менее 272 из 543) мест, после чего она сможет сформировать правительство и назначить премьер-министра из числа своих членов.