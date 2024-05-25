 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Премьер Индии заявил о своем божественном предназначении

Нарендра Моди заявил о своем божественном предназначении на посту премьера Индии
В начале июня в Индии завершатся выборы, на которых лидирует партия 73-летнего Моди. В случае победы начнется его третий премьерский срок. По словам Моди, им руководит бог
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Индийский премьер Нарендра Моди назвал себя избранником бога для работы главой правительства. Об этом он сообщил в интервью NDTV.

«Некоторые могут назвать меня сумасшедшим, но я убежден, что Парматма послал меня с определенной целью. Как только цель будет достигнута, моя работа будет единой. Вот почему я полностью посвятил себя богу», — сказал Моди.

С его слов, бог руководит им в выполнении значительного объема работы, но «не раскрывает своих карт, просто продолжает заставлять меня что-то делать».

Что нужно знать про выборы в Индии — «крупнейшей демократии мира»
Политика
Фото:Navesh Chitrakar / Reuters

В Индии завершаются парламентские выборы. Они проходят в несколько этапов: начались в середине апреля и закончатся в начале июня. Главный претендент на победу — правящая националистическая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с 73-летним Моди. Если его партия победит, начнется его третий премьерский срок.

Моди пообещал поднять Индию с пятого на третье место в рейтинге крупнейших экономик мира, а также увеличить ВВП страны до $5 трлн к 2027 году, превратив Индию в развитую страну к 2047-му, когда это государство будет отмечать 100-летие независимости.

Международные наблюдатели критикуют Моди, считая, что при нем демократия в Индии пришла в упадок, писала Financial Times. Оппозиция критикует его за недавние приговоры против нескольких политиков и неослабевающее давление на оппозиционные партии и независимых журналистов.

Кроме того, Моди обвиняют в нежелании противостоять насилию в штате Гуджарат, который он возглавлял с 2001 по 2014 год. Там в 2002 году прошли беспорядки, погибли более 1 тыс. человек, в основном мусульмане.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Нарендра Моди Индия
Материалы по теме
Моди заявил, что Индия будет участвовать в конференции по Украине
Политика
Маск отложил встречу с премьером Индии из-за «серьезных обязательств»
Бизнес
Туроператоры Мальдив извинились за слова замминистра о Моди из-за бойкота
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
NASA и Boeing не стали откладывать пуск корабля к МКС из-за утечки гелия Технологии и медиа, 06:44
Премьер Индии заявил о своем божественном предназначении Политика, 06:29
США приняли участие в учениях Армении по борьбе с ядерными угрозами Политика, 06:04
Полянский оценил, насколько Россия и Украина близки к диалогу о мире Политика, 05:34
На МКАД перевернулся и загорелся автомобиль Общество, 05:03
Генштаб ВСУ признал успехи России к северу от Донецка Политика, 04:57
Генсек НАТО пообещал «ответ в других сферах» на крупные кибератаки Политика, 04:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Восточный фланг НАТО договорился о создании «стены дронов» Политика, 04:16
Вильфанд сообщил о приближении купального сезона в Москве Общество, 04:12
Румыния запланировала стать лидером по выпуску снарядов для Abrams Политика, 03:37
Эксперты назвали финансовое положение Британии самым сложным за 70 лет Экономика, 03:23
Маск сообщил о больших тратах на борьбу с попытками заглушить Starlink Политика, 02:59
Венгрия помешала отправить прибыль с активов России на оружие Украине Политика, 02:40
Туск допустил открытие одного погранперехода с Белоруссией Политика, 02:28