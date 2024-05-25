Премьер Индии заявил о своем божественном предназначении

В начале июня в Индии завершатся выборы, на которых лидирует партия 73-летнего Моди. В случае победы начнется его третий премьерский срок. По словам Моди, им руководит бог

Нарендра Моди (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Индийский премьер Нарендра Моди назвал себя избранником бога для работы главой правительства. Об этом он сообщил в интервью NDTV.

«Некоторые могут назвать меня сумасшедшим, но я убежден, что Парматма послал меня с определенной целью. Как только цель будет достигнута, моя работа будет единой. Вот почему я полностью посвятил себя богу», — сказал Моди.

С его слов, бог руководит им в выполнении значительного объема работы, но «не раскрывает своих карт, просто продолжает заставлять меня что-то делать».

В Индии завершаются парламентские выборы. Они проходят в несколько этапов: начались в середине апреля и закончатся в начале июня. Главный претендент на победу — правящая националистическая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с 73-летним Моди. Если его партия победит, начнется его третий премьерский срок.

Моди пообещал поднять Индию с пятого на третье место в рейтинге крупнейших экономик мира, а также увеличить ВВП страны до $5 трлн к 2027 году, превратив Индию в развитую страну к 2047-му, когда это государство будет отмечать 100-летие независимости.

Международные наблюдатели критикуют Моди, считая, что при нем демократия в Индии пришла в упадок, писала Financial Times. Оппозиция критикует его за недавние приговоры против нескольких политиков и неослабевающее давление на оппозиционные партии и независимых журналистов.

Кроме того, Моди обвиняют в нежелании противостоять насилию в штате Гуджарат, который он возглавлял с 2001 по 2014 год. Там в 2002 году прошли беспорядки, погибли более 1 тыс. человек, в основном мусульмане.