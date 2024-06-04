В МИДе рассказали об отказавшихся ехать на июньский саммит странах
Главы государств отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в участии в июньском саммите, несмотря на его просьбы приехать, заявил ТАСС замглавы российского МИДа Михаил Галузин.
Была задействована «тяжелая артиллерия»: Зеленский со своими западными «друзьями» принялись лично обзванивать и упрашивать лидеров государств Содружества принять участие в этой «сходке». Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», — отметил Галузин.
По его словам, ближайшие союзники и друзья России из СНГ прекрасно понимают суть конференции, которая должна пройти 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Галузин подчеркнул, что к миру встреча «не имеет никакого отношения».
«Это попытка наспех сколотить антироссийскую коалицию и предъявить России ультиматум. <...> Подобные «междусобойчики» не способствуют политическому урегулированию. Их проведение бессмысленно и априори обречено на провал», — отметил замглавы МИДа.
В состав СНГ на текущий момент входят десять стран: Россия, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Туркменистан, Молдавия. Ранее из Содружества вышли Грузия и Украина.
Россию на конференцию в Швейцарии не пригласили, поскольку, как пояснили в МИД страны, на данном этапе ее участие не нужно. Приглашение принять участие во встрече пришло 160 странам. В российском МИДе заявили, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Россия получит приглашение. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал передать Москве наработки, как это происходило при согласовании зерновой сделки через Турцию и ООН.
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