В НАТО оценили темпы развития военной промышленности России

Военная промышленность в России развивается быстрее ожидаемого, а странам НАТО «понадобилось больше времени», заявил Столтенберг. Путин говорил, что выпуск боеприпасов за время военных действий на Украине вырос в 14 раз

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Россия развила свою оборонную промышленность быстрее, чем ожидали страны НАТО, заявил в интервью Sky News генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В то же время членам блока «понадобилось больше времени, чем следовало» на увеличение производства вооружений, признал он. Однако в последние месяцы, по словам генсека, ситуация меняется: Британия и другие страны НАТО нарастили мощности по выпуску оружия, США «удвоили возможность» производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов (в Пентагоне ранее говорили о планах увеличить производство более чем в три раза — с нынешних 28 тыс. до 100 тыс. к концу 2025 года).

Как следствие, в последние недели западные государства нарастили поставки оружия Украине, добавил Столтенберг. Он выразил уверенность, что европейские члены НАТО продолжат поддержку Киева, поскольку это «отвечает интересам в области безопасности»; помощь будут оказывать и США, какими бы ни были результаты ноябрьских выборов президента, считает генсек.

Власти России считают страны, поддерживающие Украину, участниками конфликта.

В феврале Financial Times сообщила, что члены НАТО обеспокоены развитием оборонного производства в России «со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной»: как писало издание, в 2023 году в стране было выпущено 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. В этом году, по мнению исследовательской фирмы Bain & Company, в России произведут около 4,5 млн снарядов по сравнению с 1,3 млн в США и европейских странах, передавал Sky News.

Президент Владимир Путин заявил в конце мая, что за два года военных действий на Украине производство ракетно-артиллерийского вооружения в России выросло более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы и разведки — в 15 раз, боеприпасов и средств поражения — в 14 раз. «С 2021 по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают», — сказал он.