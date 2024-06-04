Власти Турции назвали БРИКС хорошей альтернативой ЕС
Турция хотела бы присоединиться к БРИКС, заявил во время визита в Китай глава МИД страны Хакан Фидан, передает South China Morning Post.
«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, как все пойдет в этом году», — сказал он во время мероприятия в Центре Китая и глобализации в Пекине.
Он отметил, что БРИКС является «хорошей альтернативой» ЕС, кандидатом в члены которого Турция является с 1999 года. В феврале министр говорил, что Анкара не собирается ждать, когда ее примут в Евросоюз, и будет искать иные «исторические пути».
Фидан добавил, что с нетерпением ожидает участия во встрече членов БРИКС на следующей неделе в Нижнем Новгороде: там будет проходить встреча шерп (доверенных лиц) и министров иностранных дел (в формате БРИКС+).
Глава МИДа указал, что Турция, входящая в Таможенный союз с ЕС, продолжает искать новые возможности для сотрудничества с различными партнерами на различных платформах, в том числе и БРИКС, передает Anadolu.
Шесть лет назад турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже говорил о желании Турции войти в число членов БРИКС. «Если вы нас возьмете, то группу будут называть БРИКСТ», — отметил тогда глава государства. Также он добавил, что особенно за расширение группы выступал Китай.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва приветствует «повышенный интерес к БРИКС» со стороны Анкары и других партнеров, и добавил, что тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС под председательством России, сообщает «Интерфакс». Он пройдет в Казани 22–24 октября с участием лидеров стран-членов.
Объединение БРИКС было основано в 2006 году с участием Бразилии, России, Индии и Китая, в 2010 году к нему присоединилась ЮАР.
С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения, образованное из первых букв первых пяти стран-членов, решили не менять.
Планировала вступить в БРИКС Аргентина, но новый президент страны Хавьер Милей в конце 2023 года сообщил об отказе страны от этого.
Присоединиться к БРИКС также могут Белоруссия, Венесуэла, Таиланд и др.
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