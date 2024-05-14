Лавров назвал три задачи России в БРИКС

Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Обеспечение «гладкого вхождения» новых членов, наращивание внешнеполитической координации и налаживание диалога со странами, проявляющими интерес к БРИКС, — три главные задачи председательства России в объединении, заявил и.о. главы российского МИДа в ходе пленарного заседания Совфеда, где обсуждается его переназначение, передает корреспондент РБК.

«Главная задача — обеспечение гладкого вхождения в БРИКС новых членов — Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия. Шерпы встречались уже несколько раз. Мы ощущаем, что процесс идет неплохо», — сказал он. По словам Лаврова, в рамках объединения запланировано порядка 200 мероприятий.

Еще одной задачей и.о. главы МИДа назвал обеспечение наращивания внешнеполитической координации. «Для активизации нашей работы мы будем использовать в июне в Нижнем Новгороде встречу секретарей стран БРИКС», — уточнил министр.

По его словам, третьей задачей председательства России станет налаживание диалога со странами, которые проявляют интерес к БРИКС. Однако он не уточнил, о каких конкретно государствах идет речь.

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