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МИД Турции заявил о поиске других «исторических путей» без членства в ЕС

Глава МИД Турции: без членства в ЕС нам придется искать иные «исторические пути»

Турция не собирается ждать пока ее примут в Евросоюз, но будет искать иные «исторические пути». Об этом в интервью A Haber заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

«Мы не в состоянии ждать, пока будет получено членство в ЕС. Нам надо искать другие альтернативы, другие исторические пути, особенно в сфере экономического сотрудничества, это наша позиция», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Турция по-прежнему желает вступить в Евросоюз, однако у страны нет ни способов, ни средств как либо влиять на Брюссель. «Другая сторона не очень осознает, что они отвергают. Как минимум, существует историческая обусловленность... Но это уже совсем иная тема для обсуждения», — добавил Фидан, напомнив о религиозных различиях большинства европейских стран и Турции.

Материал дополняется.

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