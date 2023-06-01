Рогов сообщил об активизации артиллерии ВСУ на запорожском направлении

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Артиллерия и авиация ВСУ резко активизировались на запорожском направлении. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Сегодня с самого раннего утра (примерно с 4:30 мск) резко усилилась работа вражеской артиллерии и вертолетной авиации на участке Орехов — Пологи», — написал он.

Ранее, 29 мая, Рогов рассказал, что ВСУ сменили тактику разведки на запорожском направлении и теперь направляют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) вместо разведки боем.

Он также говорил об увеличении числа ударов по Мелитополю со стороны ВСУ, так как украинские военные хотят изучить территорию перед подготовкой к наступлению.

В начале мая член главного совета администрации Запорожской области сказал, что ВСУ скопили в регионе десятки тысяч военных для будущего наступления. Он заверил, что ВС России находятся в полной боевой готовности, сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что Киев упустил шанс на контрнаступление в Запорожье. По его словам, ВСУ потеряли шанс сделать это осенью, когда ВС России были не готовы с точки зрения мобилизации.

Власти Украины называли различные сроки начала контрнаступления. Россия следит за заявлениями Киева о наступлении, а Минобороны учитывает эти данные при планировании военных действий, говорили в Кремле.