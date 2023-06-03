Эвакуированным жителям Шебекино досрочно выплатят зарплаты и пенсии

Эвакуированным из города жителям Шебекино досрочно выплатят пенсии, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По пенсиям. Выплаты делаем досрочно, вне зависимости от даты получения ее в июне. Обращаться нужно в Главпочтамт в городе Белгороде, в ПВР (пункты временного размещения. — РБК) или оставить заявку в ближайшем отделении социального и пенсионного страхования по месту пребывания», — написал он.

Кроме того, работникам бюджетной, муниципальной и региональной сфер досрочно начислят зарплату — деньги придут «до 2 и 5 июня соответственно» сказал губернатор. Занятым в сфере образования, где зарплату, как правило, начисляют 10 и 15 июня, деньги должны выплатить до 9 июня.

Шебекино находится в 5 км от Харьковской области Украины, с начала военной операции город регулярно подвергается обстрелам. Раньше власти сообщали о единичных ударах, однако в последнее время они участились. Только в течение дня 1 июня в Шебекино упали 850 снарядов, это рекорд с начала боевых действий. 2 июня город также подвергался обстрелам.

Кроме того, 1 июня Белгородская область подверглась нескольким атакам с участием украинских подразделений и бронетехники. Бои шли в том числе близ автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Российское Минобороны отчитывалось, что атаки удалось отразить.

На фоне ударов власти начали эвакуировать жителей города. Разместить их согласились Воронежская, Томская, Пензенская и Ярославская области и другие регионы. Более 2,5 тыс. эвакуированных вывезли в Белгород и Старый Оскол, их разместят в том числе в студенческих общежитиях.