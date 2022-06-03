Песков заявил, что у его дочери из-за санкций «раскрываются глаза»

Евросоюз внес в санкционный список дочь Пескова Елизавету, сына Николая и жену Татьяну Навку. Представитель Кремля сказал, что оспаривать решение Брюсселя бесполезно, и рассказал о работе дочери в русско-французском фонде

Дмитрий Песков и Татьяна Навка (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи жена Татьяна Навка и дети Елизавета и Николай 3 июня попали под санкции Евросоюза, заявил «РИА Новости», что оспаривать решение сейчас бесполезно: «Там нет справедливого суда». «Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне», — добавил он.

Агентству ТАСС Песков рассказал, что его дочь Елизавета «очень любит Францию», где долго жила и училась. «Но уже много лет назад она переехала к нам, она окончила здесь магистратуру МГИМО, живет и работает здесь, в Москве. И с Францией ее связывают только симпатия и теплые чувства, больше ничего», — подчеркнул представитель Кремля, отметив, что Елизавета Пескова работает в Фонде развития русско-французских исторических инициатив. В частности, там она несколько лет работала над проектом по раскопкам и возвращению во Францию обнаруженных в 2019 году под Смоленском останков погибшего в 1812-м французского генерала Сезара Шарль-Этьена Гюдена.

«И очень интересно, что она тоже попала под санкции. У нее на многое раскрываются глаза», — отметил Песков.

Сам представитель президента оказался под санкциями ЕС из-за военной операции на Украине в марте. США ввели санкции и против Пескова, и против его жены и взрослых детей.

Елизавета Пескова, комментируя решение Вашингтона изданию «Антиглянец», назвала безумием «вводить санкции в отношении взрослых детей, которые уже давно ведут свою личную <...> и профессиональную жизнь», и призвала «остановить начавшуюся охоту на ведьм». «Я горжусь тем, что я русская», — добавила дочь представителя Кремля.

Татьяна Навка отреагировала на американские санкции словами «жизнь продолжается».