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Медведев назвал «дешевым прожектерством» мирный план Италии по Украине

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Современный Запад охватил «зуд создания» мирных планов по урегулированию кризиса на Украине, а итальянские предложения, в частности, не соответствуют интересам России и являются «дешевым прожектерством» и «бредом». Об этом в своем Telegram заявил зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Запад охватил зуд создания «мирных планов», которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но — нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов», — написал он.

Политик привел в пример недавние предложения Италии по урегулированию кризиса и подчеркнул, что итальянский план не предусматривает основные интересы России. В частности, на предложение о нейтральном статусе для Украины и вхождении страны в ЕС Медведев ответил, что «все это вранье». Предложение об автономии Донбасса в составе Украаины он назвал «явный бредом» и «дешевым прожектерством», а предложение об автономии Крыма зампред Совбеза счел оскорблением в адрес России.

«Дальше анализировать смысла нет. Все это лишь попытка помочь Киеву сохранить хоть какое-то лицо… Впрочем, сама Украина договариваться совсем не хочет. О российском проекте мирного договора там давно предпочли забыть. Будто его и не было вовсе. Расчет только на поток оружия и деньги от западных стран», — заключил Медведев.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не видели предложения Италии по урегулированию на Украине и там надеются, что они будут доведены по дипканалам в ближайшее время.

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