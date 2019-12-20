Адвокат сообщил о решении Греции выдать Винника Франции

Экстрадиции обвиняемого США в создании нелегальной криптобиржи россиянина требуют несколько стран, включая Россию. Защита утверждает, что на обжалование решения о выдаче отведены всего сутки

Минюст Греции принял решение экстрадировать во Францию россиянина Александра Винника, сообщил РБК адвокат Тимофей Мусатов.

«Решение вынесено в пятницу, при этом материалы и документы защите не предоставлены. Все это делается для того, чтобы мы не имели возможности обжаловать это решение, срок обжалования которого одни сутки. А завтра выходные», — заявил он.

По его словам, французский ордер на арест уже давно утратил свое действие. Защита решает, как обжаловать решение министерства юстиции. При этом Мусатов заявил, что у защиты на руках нет решения Минюста.

Винник был арестован в Греции по запросу США в 2017 году. Вашингтон считает его создателем ныне закрытой криптобиржи BTC-e и обвиняет его в хищении $4 млрд после атаки на другую биржу, MT.Gox.