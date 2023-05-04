Министр юстиции ЮАР раскритиковал Международный уголовный суд

Южноафриканский министр юстиции Ламола отметил, что МУС быстро выдвинул обвинения в деле Украины, но при этом не завершил начатое ранее расследование по Палестине. Это непоследовательно и несправедливо, считает Ламола

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Работа Международного уголовного суда (МУС), в марте выдавшего ордер на арест российского президента Владимира Путина, непоследовательна, заявил министр юстиции ЮАР Рональд Ламола, передает местная газета Business Day.

«Тот факт, что расследование зверств в Палестине не завершено, в то время как расследование в Украине, начатое позже, уже направлено против государства, не являющегося членом МУС, является несправедливостью», — сказал Ламола.

По его мнению, расследование конфликта между Израилем и Палестиной уже должно было быть закончено, однако закон МУС применяет «избирательно».

Ламола добавил, что Претория изучит то, как был принят в стране Римский статут — основополагающий документ МУС — и возможно, страна сможет распространить обычный дипломатический иммунитет на посещающих ЮАР глав государств.

Согласно статуту, ЮАР, как подписавшая документ страна, должна следовать предписанию МУС и арестовать Путина в случае его визита. Российский президент может посетить эту африканскую страну в августе — там состоится саммит БРИКС.

МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта, обвинив их «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию. Кремль заявил, что решение суда ничтожно с точки зрения права, так как Россия не признает его юрисдикцию, и отметил, что Путин не принимает подобные действия со стороны Запада близко к сердцу.



Позиция ЮАР по исполнению предписания МУС неочевидна. В апреле, как сообщил президент Сирил Рамафоса, правящая партия страны, Африканский национальный конгресс, сочла необходимым выйти из-под юрисдикции суда. Однако затем канцелярия главы государства назвала его слова ошибочными.

Кремль заявил, что Россия примет участие в работе саммита БРИКС в ЮАР, но перед этим уточнит позицию страны по выходу из-под юрисдикции МУС. Южноафриканское издание Sunday Times со ссылкой на источники писало, что пока власти страны непублично настаивают на участии Путина в саммите в виртуальном формате, например, «через Teams или Zoom».

