В ЮАР сообщили о сценарии с выступлением Путина по Zoom из-за ордера МУС

Участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи – единственный вариант, который видят власти ЮАР из-за выданного ордера МУС на арест российского президента, сказал источник

Владимир Путин (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Правительство ЮАР обсуждает с Москвой возможность избежать конфликта с западными странами из-за визита президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, пишет южноафриканская газета Sunday Times.

По данным издания, из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест Путина ЮАР непублично настаивает на том, чтобы российский лидер участвовал во встрече лидеров БРИКС в виртуальном формате, пересказывает публикацию портал The Citizen.

Неназванный чиновник в ЮАР заявил, что Путин не может «приехать сюда и не быть арестованным». «Единственный вариант, который у нас есть, — это подключиться через Teams или Zoom из Москвы», — сказал источник.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в конце апреля подтвердил, что страна останется участницей Римского статута (договор о МУС) и «продолжит кампанию за равное и последовательное применение международного права». Незадолго до этого о планах выйти из-под юрисдикции суда заявили в правящей партии ЮАР –«Африканском национальном конгрессе» (ANC). Пресс-служба Рамафоса позже сообщила, что представители партии сделали соответствующее заявление на брифинге по ошибке.

В середине марта МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В сообщении суда отмечалось, что они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». В Кремле и МИД России решение МУС назвали «ничтожным», подчеркнув, что Москва не признает юрисдикцию этого суда.

ЮАР подписала и ратифицировала Римский статут. В то же время The Citizen пишет, что страна в прошлом нарушила договор, когда не задержала бывшего президента Судана Омара аль-Башира, ордер на арест которого выдал МУС по обвинению в геноциде и преступлениях против человечности. Аль-Башир приезжал на саммит Африканского союза в Йоханнесбург в 2015 году, МУС потребовал от ЮАР арестовать и выдать его, но экс-президент Судана сумел покинуть страну.

Саммит лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) запланирован на август 2023 года в Йоханнесбурге. После выдачи ордера МУС на арест Путина южноафриканские власти заявляли, что приняли решение сведению и «осознают свои юридические обязательства». Bloomberg со ссылкой на источники в МИД ЮАР писал, что власти страны рассматривают «все варианты, чтобы избежать исполнения ордера».

В конце марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что решение о поездке Владимира Путина на саммит БРИКС еще не принималось. Спустя месяц он сказал, что Россия будет «принимать участие в работе саммита в ЮАР», но перед этим проведет двусторонние контакты, в том числе для уточнения позиции южноафриканских властей по Международному уголовному суду.