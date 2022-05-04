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Война санкций ,  
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В Кремле не исключили наказания для россиян за нарушение контрсанкций

Согласно указу Владимира Путина, россиянам, российским юрлицам и органам власти запрещены сделки и финансовые операции с фигурантами российских санкционных списков. Меры наказания за нарушение указа будут выработаны позднее
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Кремле не исключили, что для россиян будет предусмотрено наказание за несоблюдение положений указа президента страны о контрсанкциях в отношении лиц из недружественных стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами регулироваться. <...> Естественно, указ подлежит безусловному исполнению», — сказал Песков.

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Он уточнил, что под российские контрсанкции могут попасть как физические лица из недружественных стран, так и компании, в том числе частные. «В тексте указа об этом говорится, конечно. <...> Там и физлица и юрлица тоже. Форма собственности значения не имеет», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о порядке определения перечня запрещенных к поставкам в Россию сырья и продукции, Песков сказал, что этим будет заниматься правительство.«Там же [в указе президента] отсылка как раз к правительству. Дальше все модальности определяются кабинетом министров», — отметил он.

Владимир Путин подписал 3 мая указ, по которому органам власти всех уровней, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией России, запрещается совершать сделки с лицами, находящимися под санкциями, исполнять перед ними обязательства и осуществлять финансовые операции с ними, если данные лица получают от таких сделок выгоду.

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В документе объясняется, что данные меры вводятся в целях защиты национальных интересов страны и в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним государств, направленные на «незаконное лишение» или ограничение России, россиян и российских юрлиц права собственности. Также Путин поручил правительству России за десять дней утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями.

Многие страны с конца февраля ввели или ужесточили санкции против России, внеся в санкционные списки сотни физлиц и компаний, связанных в большинстве случаев с оборонным сектором или руководством России. Под санкции попали парламентарии, бизнесмены, чиновники, члены их семей, а также представители высшего руководства страны: президент Владимир Путин, главы МИДа и Минобороны Сергей Ларов и Сергей Шойгу.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Страны ЕС, Британия и США закрыли небо для российских авиаперевозчиков, запретили входить в порты российским кораблям. Был введен также запрет на импорт из России ряда товаров и экспорт ряда категорий продукции, в том числе высокотехнологичных компонентов, устройств двойного назначения и предметов роскоши.

Страны Америки, Европы и Азии вводят новые санкции против России или ужесточают уже существующие с конца февраля. Так, со стороны ЕС, США, Канады, Японии, Австралии были наложены ограничения на российские банки (в том числе ВТБ и Сбербанк), экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, Центробанк, Минфин, РФПИ и крупные госкорпорации.

Кроме того, некоторые страны ввели санкции лично против Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, членов российского Совета безопасности и депутатов Госдумы.

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Фото:Martin Meissner / AP

ЕС заморозил почти половину золотовалютных резервов ЦБ, а также запретил импорт угля из России. США запретили импорт российских энергоносителей, в том числе сырую нефть.

Россия в ответ ввела персональные санкции против американского руководства и чиновников, а также против представителей руководства и 300 парламентариев Британии. Санкционные меры принимались и в отношении руководителей других стран.

Правительство России утвердило перечень недружественных стран 7 марта. В него вошли все 24 члена ЕС, Австралия, Великобритания, Канада, Южная Корея, Норвегия, Сингапур, США, Украина, Япония, Микронезия и другие — всего 46 государств.

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санкции контрсанкции Россия Дмитрий Песков россияне наказание
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