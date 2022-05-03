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Рост цен на газ ,  
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Bloomberg узнал о плане ЕС заменить газ из России на поставки из Африки

Евросоюз может до конца мая принять соглашение о сотрудничестве с Нигерией, Сенегалом и Анголой по поставкам сжиженного природного газа. Брюссель считает, что страны «предлагают нереализованный потенциал» в этой сфере
Фото: Martin Meissner / AP
Фото: Martin Meissner / AP

Евросоюз намерен активизировать сотрудничество со странами Африки, чтобы те помогли сообществу заместить поставки газа из России и сократить зависимость от Москвы в энергетический сфере, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.

В нем говорится, что африканские страны, в частности, в западной части континента — такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, «предлагают нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа». По данным агентства, Еврокомиссия может принять соглашение о сотрудничестве с ними по поставкам топлива в конце мая.

Еще одна цель Брюсселя — добиться полной реализации соглашения с США, в соответствии с которым Соединенные Штаты поставят в страны ЕС не менее 15 млрд куб. м СПГ в 2022 году и около 50 млрд куб. м ежегодно до 2030 года.

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Фото:Czarek Sokolowski / AP

Кроме того, ЕС намерен подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок СПГ в Европу к лету этого года, и поддержать удвоение пропускной способности Южного газового коридора, по которому газ поступает из Азербайджана, до 20 млрд куб. м в год.

Россия обеспечивает Европе примерно 40% ее потребности в импорте газа. 23 марта президент Владимир Путин объявил, что российская сторона в расчетах за газ откажется от «всех скомпрометировавших себя валют» и будет принимать оплату за него от «недружественных» стран (в этом перечне — все страны ЕС, США, Великобритания и другие государства) в рублях. Новое требование начало действовать 1 апреля. По новой схеме страны, покупающие газ у России, должны открыть счета в Газпромбанке. Они проводят оплату в евро через банк, который потом будет переводить валюту в рубли.

Польша и Болгария отказались платить за газ в рублях, из-за чего «Газпром» приостановил поставки в эти страны. Министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили назвала действия России нарушением контрактов. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала страны ЕС подготовить план действий на случай прекращения поставок из России.

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В середине марта замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович говорил, что Евросоюзу, чтобы заменить поставки из России, понадобится 50–60 млрд куб. м природного газа из других источников.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
поставки газа Евросоюз Европа Африка СПГ
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