Глава СНБО сообщил о плане Венгрии по захвату части Украины

По словам Данилова, после начала российской спецоперации Венгрия планировала захватить часть территории Украины. В венгерском посольстве обвинения отвергли и потребовали, чтобы глава СНБ отказался от своих слов

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После начала российской военной операции Венгрия планировала захват части территории Украины, заявил в эфире телемарафона «UAразом» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Она (Венгрия — РБК) почему-то считала, что может забрать часть своей территории», — сказал он.

Данилов также подчеркнул, что после урегулирования кризиса в стране Венгрию могут ожидать последствия.

После этого посольство Венгрии на странице в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) раскритиковало слова Данилова и отвергло его обвинения. «Эти утверждения о Венгрии содержат необоснованные, ложные обвинения, которые разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении. <…> Мы решительно отвергаем и осуждаем лживые наветы, которые прозвучали против Венгрии, а также намерения, которые стоят за ними», — написало диппредставительство.

Дипломаты также потребовали объяснений от «компетентных руководителей Украины» и призвали Данилова отказаться от своих слов.

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