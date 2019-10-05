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Украина заявила о массовом лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии
Экс-губернатор Москаль утверждает, что выучить венгерский язык «почти невозможно», а без этого гражданство соседней страны получить нельзя. Суды по лишению паспортов сейчас «идут один за другим», сказал он
Фото: Vadim Ghirda / AP

Бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что венгерские власти забирают обратно паспорта, которые раздавали жителям Украины. В интервью Oboz.tv он объяснил это тем, что документы соседнего государства зачастую получали не этнические венгры, а обычные украинцы, покупавшие справки о том, что их предки жили на территории Закарпатья в те годы, когда эта территория подчинялась Венгрии или Австро-Венгрии.

Москаль объяснил, что венгерские власти пришли к выводу, что паспорта были выданы незаконно, поскольку одним из основных требований для получения документа является знание венгерского языка. «Выучить его почти невозможно. Это надо делать с детства. Это самый трудный язык в Европе», — сказал он.

Москаль заявил, что суды по лишению венгерского гражданства «идут один за другим», а выдача паспортов изначально объяснялась тем, что в Будапеште не представляли уровня коррупции.

В феврале о том, что Венгрия лишает украинцев своих паспортов сообщало УНИАН. Однако собеседники этого издания указывали, что речь идет не о массовом лишении венгерского гражданства, а о единичных случаях. В основном речь идет о людях, которые фиктивно прописывались на территории Венгрии, получали паспорт, а вместе с ним и право на венгерскую пенсию, однако при этом продолжали жить на территории Украины.

В сентябре прошлого года в интернете появилась видеозапись, сделанная в венгерском консульстве в закарпатском городе Берегово. На ней дипломат вручал паспорт и настоятельно советовал его обладателю не рассказывать об этом украинским властям. Запись привела к протестам со стороны украинских властей, и к декабрю выдавать венгерские паспорта в Закарпатье перестали. Сейчас для получения документа необходимо в любом случае приехать в Венгрию.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Венгрия, Украина
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