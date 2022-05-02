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Военная операция на Украине ,  
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Орбан попал в базу «Миротворца» как «антиукраинский пропагандист»

Премьер Венгрии внесен в базу сайта с пометками «антиукраинский пропагандист» и «соучастник российских преступлений». Ранее венгерский премьер отказался поставлять Украине вооружения и принял новые условия России по оплате газа
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился в базе украинского сайта «Миротворец», следует из данных портала.

Причина, по которой политика внесли в этот список — отказ пропускать военную помощь для Киева через Венгрию. Создатели базы назвали Орбана «антиукраинским пропагандистом» и «соучастником российских преступлений».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещаются персональные данные людей, которых авторы портала считают причастными к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». В России портал заблокирован по решению суда.

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Виктор Орбан

С начала военной операции России на Украине венгерский премьер неоднократно подвергался критике как западных, так и украинских властей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев не просил Будапешт о конкретной помощи, но не получил «даже того, что делают все остальные». Он также назвал Орбана единственным политиком в Европе, который поддерживает президента России Владимира Путина.

Венгрия отказалась поставлять Украине оружие почти сразу после начала военной операции России. Орбан заявлял, что страна не будет вмешиваться в конфликт и отстаивает только свои национальные интересы. Позже премьер-министр сообщил, что Венгрия запрещает использовать свою территорию для транзитных поставок оружия Украине. При этом Орбан пригласил Путина провести мирные переговоры с Зеленским в Будапеште.

Также венгерские власти первыми в Евросоюзе приняли новую схему по оплате российского газа в рублях, а глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш выступил против санкций, «которые в первую очередь наказывают нас самих».

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Россия начала спецоперацию по «демилитаризации» и «денацификации» Украины 24 февраля. Украина в ответ на это объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Западные страны осудили спецоперацию и начали вводить санкции против Москвы.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Виктор Орбан «Миротворец» Украина Военная операция на Украине
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