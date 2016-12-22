«Укринформ» рассказало о выдаче венгерских паспортов в Закарпатье

В консульстве Венгрии в закарпатском городе Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта и просят не сообщать об этом властям. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на источники.

Агентство опубликовало видео с присягой, которую произносят украинцы при получении паспорта.

Видео: Konstantin / YouTube

«Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог», — трижды повторяют граждане Украины.

После этого представители венгерского консульства проводят инструктаж для владельцев новых паспортов. В частности, они просят скрывать от государственных структур Украины получение венгерского гражданства.

Агентство отправило запрос в консульство Венгрии в Берегово, который остался без ответа. В венгерском посольстве в Киеве корреспонденту «Укринформа» ответили, что переслали письмо властям своей страны. «Если там захотят, то, возможно, вам ответят», — сказала собеседница агентства.

В начале августа МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Венгрии в стране Ласло Папу и выразило протест в связи с «недружественными шагами» Будапешта. Среди них — создание должности уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программ развития детских садов Карпатского бассейна.