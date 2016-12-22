Климкин заявил о прекращении выдачи венгерских паспортов украинцам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что консульства Венгрии прекратили выдавать гражданство украинцам. Об этом сообщает УНИАН.

«Они говорят, что не выдают сейчас этих паспортов и не будут», — сказал он.

Климкин подчеркнул, что отмена выдачи венгерских паспортов в консульствах на территории Украины является «вопросом принципа». При этом он добавил, что не может гарантировать, что венгерское гражданство не будут выдавать украинцам на территории Венгрии, где Киев не может контролировать ситуацию.

В сентябре агентство «Укринформ» со ссылкой на источники сообщило, что в консульстве Венгрии в городе Берегово в Закарпатье украинцам выдают венгерские паспорта, но при этом просят не рассказывать об этом властям. В связи с этим генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба Безопасности Украины начала расследование подобных случаев. Он подчеркнул, что если СБУ выявит лиц с двойным гражданством, их лишат украинского паспорта, так как двойное гражданство противоречит Конституции страны.

В начале октября Климкин рассказал, что в скором времени страну покинет венгерский консул из города Берегово, который является центром проживания этнических венгров на Украине. Однако Венгрия отказалась отзывать консула. При этом на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийарто Климкин заявлял, что на Украине нет закона, запрещающего двойное гражданство.