Медведев обвинил «цвет несистемной оппозиции» в войне против народа

«Несистемная оппозиция» в России «сбросила маски» и теперь ведет войну против собственного народа, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, с террористами не договариваются, а убивают, «как бешеных собак»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

«Цвет» российской «несистемной оппозиции» теперь воюет с собственным народом, считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он написал в телеграм-канале. По его словам, «террором» в российских городах занялись «те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели честь и совесть эпохи», «бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией», а также «оппонентов «авторитарному режиму».

«Маски сброшены. Вот он, «цвет» нашей несистемной оппозиции, — он воюет со своим народом, он взрывает и убивает», — написал Медведев.

По его словам, эти люди «убили безоружного журналиста», а также ранили десятки людей, которые пришли на его творческую встречу, «расстреляли машину с детьми, которые ехали в поселковую школу», и взорвали автомобиль с «женщиной-журналистом и ученым». Тех, кто причастен к этим событиям, Медведев назвал «тупоголовыми исполнителями терактов».

«Все эти вонючие ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом. — РБК) и МБХ-медиа (в 2018 году сайт издания внесен в реестр запрещенной информации, закрылся в 2021 году. — РБК), навальные, волковы (экс-председатель совета директоров ФБК Леонид Волков признан иноагентом. — РБК), пономаревы (бывший депутат Госдумы Илья Пономарев признан иноагентом. — РБК) и прочие ходорковские (Михаил Ходорковский признан иноагентом. — РБК) стали просто заурядными террористами и убийцами», — заявил замглавы российского Совбеза.

По его словам, «с террористами не договариваются», а истребляют, «как бешеных собак», даже если «на это уходят годы».

Вечером 2 апреля в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), он погиб. По версии следствия, которое расследует дело о теракте, статуэтку со взрывчаткой принесла в кафе и передала Татарскому Дарья Трепова, которая выполняла «указания лиц, действовавших с территории Украины». При взрыве в кафе пострадали 40 человек. В СК также считают, что задержанная по подозрению в совершении теракта Дарья Трепова придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в России, также внесена в реестр иноагентов).

2 марта губернатор Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане в Климовском районе проникли диверсанты с территории Украины и обстреляли движущийся автомобиль, в котором были дети. Водитель автомобиля погиб, десятилетний мальчик получил ранение, однако смог покинуть машину вместе с двумя девочками. Дети спрятались в лесу и позднее добрались на попутной машине в соседнее село. Президент России Владимир Путин охарактеризовал нападение на приграничный район Брянской области как теракт. Киев причастность к действиям диверсантов отрицал.

В августе 2020 года погибла журналистка Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина. Она возвращалась в столицу из Подмосковья с фестиваля «Традиция», в ее автомобиле сработало взрывное устройство. ФСБ обвинила во взрыве украинские спецслужбы, суд заочно арестовал по делу гражданку Украины Наталью Вовк. Путин назвал убийство Дугиной «подлым и жестоким». Киев причастность к убийству Дугиной также отрицает.