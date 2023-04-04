Медведев обвинил «цвет несистемной оппозиции» в войне против народа

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 16:28
Сбежавшему из Италии Уссу сменили арест в России на подписку о невыезде Политика, 17:09
Как бизнесу разместить деньги на бирже Тренды, 17:09
Какие существуют преимущества использования ЗПИФов РБК +, 17:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:07
Как вовремя отвечать на запросы времени. Выстраиваем работу с инновациями Pro, 17:00
Норвегия присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России Политика, 16:58
Певица MaкSим перенесла концертный тур из-за лечения Общество, 16:55
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Названы застройщики, построившие больше всего жилья с начала 2023 года Недвижимость, 16:54
Топ-10 миллиардеров в мире по версии Forbes. Фотогалерея Бизнес, 16:53 
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:51
Гейтс не поддержал Маска и Возняка в вопросе искусственного интеллекта Технологии и медиа, 16:49
Обвал цен и эмбарго: есть ли перспективы у российских угольных компаний Инвестиции, 16:40
Расследование сожжения Корана привело к арестам пяти человек в Швеции Политика, 16:40
Кержаков назвал «очень странным и специфическим» период работы на Кипре Спорт, 16:34
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

Медведев обвинил «цвет несистемной оппозиции» в войне против народа

Дмитрий Медведев: «цвет несистемной оппозиции» воюет против собственного народа
«Несистемная оппозиция» в России «сбросила маски» и теперь ведет войну против собственного народа, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, с террористами не договариваются, а убивают, «как бешеных собак»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

«Цвет» российской «несистемной оппозиции» теперь воюет с собственным народом, считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он написал в телеграм-канале. По его словам, «террором» в российских городах занялись «те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели честь и совесть эпохи», «бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией», а также «оппонентов «авторитарному режиму».

«Маски сброшены. Вот он, «цвет» нашей несистемной оппозиции, — он воюет со своим народом, он взрывает и убивает», — написал Медведев.

По его словам, эти люди «убили безоружного журналиста», а также ранили десятки людей, которые пришли на его творческую встречу, «расстреляли машину с детьми, которые ехали в поселковую школу», и взорвали автомобиль с «женщиной-журналистом и ученым». Тех, кто причастен к этим событиям, Медведев назвал «тупоголовыми исполнителями терактов».

«Все эти вонючие ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом. — РБК) и МБХ-медиа (в 2018 году сайт издания внесен в реестр запрещенной информации, закрылся в 2021 году. — РБК), навальные, волковы (экс-председатель совета директоров ФБК Леонид Волков признан иноагентом. — РБК), пономаревы (бывший депутат Госдумы Илья Пономарев признан иноагентом. — РБК) и прочие ходорковские (Михаил Ходорковский признан иноагентом. — РБК) стали просто заурядными террористами и убийцами», — заявил замглавы российского Совбеза.

По его словам, «с террористами не договариваются», а истребляют, «как бешеных собак», даже если «на это уходят годы».

Вечером 2 апреля в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), он погиб. По версии следствия, которое расследует дело о теракте, статуэтку со взрывчаткой принесла в кафе и передала Татарскому Дарья Трепова, которая выполняла «указания лиц, действовавших с территории Украины». При взрыве в кафе пострадали 40 человек. В СК также считают, что задержанная по подозрению в совершении теракта Дарья Трепова придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в России, также внесена в реестр иноагентов).

Читайте на РБК Pro
Отношения с FATF на паузе, но смягчения «антиотмывочных» правил не будет
Проверка на полиграфе: бояться ли, как пройти и можно ли отказаться
Почему экспорт российских нефтепродуктов растет несмотря на эмбарго ЕС
Какие бывают типы финансовых директоров. И кого взять на работу

2 марта губернатор Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане в Климовском районе проникли диверсанты с территории Украины и обстреляли движущийся автомобиль, в котором были дети. Водитель автомобиля погиб, десятилетний мальчик получил ранение, однако смог покинуть машину вместе с двумя девочками. Дети спрятались в лесу и позднее добрались на попутной машине в соседнее село. Президент России Владимир Путин охарактеризовал нападение на приграничный район Брянской области как теракт. Киев причастность к действиям диверсантов отрицал.

В августе 2020 года погибла журналистка Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина. Она возвращалась в столицу из Подмосковья с фестиваля «Традиция», в ее автомобиле сработало взрывное устройство. ФСБ обвинила во взрыве украинские спецслужбы, суд заочно арестовал по делу гражданку Украины Наталью Вовк. Путин назвал убийство Дугиной «подлым и жестоким». Киев причастность к убийству Дугиной также отрицает.

Авторы
Теги
Персоны
Наталья Демченко Наталья Демченко
Дмитрий Медведев Санкт-Петербург теракт

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Подозреваемой в убийстве Татарского предъявили обвинение в теракте
Политика
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт
Политика
Путин назвал терактом нападение на Брянскую область
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter