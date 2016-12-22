Роскомнадзор внес сайт «МБХ Медиа» в реестр запрещенных сайтов

Сайт Ходорковского попал в реестр страниц, содержащих призывы к беспорядкам или экстремистской деятельности, следует из данных Роскомнадзора. В «МБХ Медиа» заявили, что это произошло «без объявления войны»

Михаил Ходорковский (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов «МБХ Медиа» Михаила Ходорковского, следует из выдачи сервиса проверки ограничения доступа к сайтам на сайте федерального агентства. Доступ будет ограничен по решению Генпрокуратуры от 20 февраля на основании ст. 15.3 ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Эта статья обязывает Роскомнадзор вести реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам и экстремизму.

Фото: blocklist.rkn.gov.ru

Представитель Роскомнадзора подтвердил РБК, что доступ к данному сайту ограничивается на основании требования, поступившего в Роскомнадзор из Генеральной прокуратуры.

РБК направил в Генпрокуратуру запрос в связи с попаданием «МБХ Медиа» в реестр.

Главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло заявила, что сайт внесен в реестр «без объявления войны». «Ни Роскомнадзор, ни Генпрокуратура не объяснили причины. Никаких уведомлений в редакцию не поступало, никаких претензий ни к одному материалу РКН не высказывал. Теряемся в догадках».

По состоянию на 19:45 мск сайт «МБХ Медиа» был доступен.

«МБХ Медиа» возник, после того как федеральное агентство заблокировало доступ к сайту «Открытой России». «Открытая Россия» попала в реестр за призывы к массовым беспорядкам также по требованию прокуратуры. Тогда же заблокировали и другие сайты, связанные с Ходорковским и его движением.

Ходорковский объяснял открытие «МБХ Медиа» тем, что на судебное разбирательство об отмене блокировки «может идти почти год». Над контентом сайта, пояснил он в декабре 2017 года, работает тот же коллектив, что отвечал за сайт «Открытой России».

В апреле прошлого года Генпрокуратура признала три иностранные организации нежелательными в России. Это зарегистрированн​ая в Великобритании организация Otkrytaya Rossia, зарегистрированный сыном Михаила Ходорковского Институт современной России и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (также зарегистрированное в Великобритании).