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Гибель военкора Татарского ,  
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Число пострадавших при взрыве в Петербурге возросло до 40 человек

Число пострадавших при взрыве в баре «Патриот» в Петербурге возросло до 40 человек
За медицинской помощью обратились в том числе трое несовершеннолетних, уточнили в Минздраве. Ранее сообщалось о более чем 30 раненых. При взрыве погиб военкор Владлен Татарский
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Число пострадавших при взрыве в баре «Патриот» в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, увеличилось до 40 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Среди обратившихся за медицинской помощью — трое несовершеннолетних», уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 33 раненых, их них в больнице находятся 22 человека. Состояние восьмерых оценивалось как тяжелое.

Вечером 2 апреля в баре «Патриот» на Университетской набережной в Петербурге произошел взрыв. Там проходил творческий вечер Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), он погиб.

По одной из версий, в заведении взорвалось устройство, спрятанное внутри статуэтки, которую принесла девушка, представившаяся Анастасией. Накануне была задержана Дарья Трепова 1997 года рождения по подозрению в причастности к взрыву.

По версии Национального антитеррористического комитета (НАК), убийство Татарского было спланировано «спецслужбами Украины» с участием «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). Трепова была «активной сторонницей» ФБК, утверждают в НАК.

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Елена Чернышова
Владлен Татарский теракт Санкт-Петербург
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