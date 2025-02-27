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Политика ,  
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Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в Москве

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу анонсировал визит в Россию и переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, передает агентство БелТА.

Лукашенко задали вопрос, обсуждал ли он с Путиным российско-американские переговоры в Эр-Рияде, а также сделку между Украиной и США по редкоземельным металлам.

«Только в общих чертах. Почему? Потому что через неделю мы с ним встретимся в Москве и мы очень подробно и детально поговорим по всем вопросам. По телефону мы на это и сослались — что мы встретимся и обсудим все вопросы в деталях», — ответил Лукашенко.

Лукашенко призвал не обольщаться после российско-американских переговоров
Политика
Александр Лукашенко

Делегации России и США 18 февраля встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить проблемы в двусторонних отношениях. Это были первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции на Украине. Стороны позитивно оценили результаты переговоров, в том числе в части украинского урегулирования.

Ранее белорусский президент призвал не обольщаться результатами переговоров между Россией и Соединенными Штатами, потому что реальные цели США неизвестны. «Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее», — добавил он.

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