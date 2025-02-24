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Политика ,  
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Трамп заявил об интересе США к российским редкоземельным металлам

США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других ее «очень ценных ресурсах», заявил Трамп. Вместе с тем он отметил, что у Соединенных Штатов также есть «вещи», которые могли бы быть интересны России
Эмманюэль Макрон и&nbsp;Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах», которыми располагает страна. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

«У них есть очень ценные вещи, которые мы можем использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать, было бы очень хорошо, если бы мы могли сделать это», — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что ведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным о «крупных сделках по экономическому развитию» и об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, обсуждения идут «очень хорошо» и договоренности между Россией и США «будут заключены».

«Россия открыта для американо-российского экономического сотрудничества и верит, что такое сотрудничество является ключевым для повышения устойчивости мировой экономики», — прокомментировал заявление Трампа глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на своей странице в Х. Накануне Путин назначил Дмитриева своим спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Дмитриев участвовал в переговорах делегаций России и США, которые состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии.

США в течение нескольких недель ведут переговоры о доступе к украинским редкоземельным металлам. Вашингтон называл это компенсацией за потраченные на поддержку Украины средства и предлагал взамен гарантии безопасности.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Однако накануне американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что потенциальное соглашение не будет предусматривать военных гарантий, а только экономические. На предоставлении гарантий безопасности настаивает Киев. Тем не менее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина рассказала 24 февраля, что Киев и Вашингтон находятся на завершающей стадии переговоров о соглашении.

По словам самого Трампа, потенциальная сделка поспособствует росту украинской экономики.

Первый вице-премьер Украины, министр экономики Юлия Свириденко оценила запасы полезных ископаемых на территориях, перешедших под контроль России, примерно в $350 млрд. «Forbes Украина» в 2023 году оценивал запасы полезных ископаемых в $15 трлн, однако из этой суммы 70% приходилось на Донбасс и Днепропетровскую область. Газета The Washington Post еще в 2022 году со ссылкой на аналитиков писала, что под контролем России уже оказались месторождения с запасами на $12,4 трлн.

Сама Украина имеет запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов. Геологическая служба США в числе 50 наиболее важных для нацбезопасности и экономики ресурсов называет ряд металлов, месторождения которых есть на Украине. В их числе — бериллий, графит, литий, марганец, титан и цирконий.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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