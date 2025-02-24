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Путин собрал совещание по редкоземельным металлам

Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание по вопросам добычи и переработки редких и редкоземельных металлов, 24 февраля 2025 года
Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание по вопросам добычи и переработки редких и редкоземельных металлов, 24 февраля 2025 года (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Об этом говорится на сайте Кремля, совещание проходило по видеосвязи.

Он отметил значение этой отрасли как стратегического ресурса для обеспечения глобальной конкурентоспособности страны и устойчивого экономического роста.

«Речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее, о приоритетном направлении, которое уже сегодня определяет и будет определять глобальную конкурентоспособность страны, темпы развития экономики и качество жизни наших граждан», — заявил президент.

Он добавил, что редкие металлы востребованы в микроэлектронике, энергетике, цифровой инфраструктуре и других ключевых секторах экономики, включая гражданскую и оборонную сферу.

«Это направление является важнейшей ресурсной базой современной экономики. По сути, речь идет практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса», — подчеркнул Путин.

В совещании приняли участие первый зампред правительства Денис Мантуров, зампред правительства Дмитрий Патрушев, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

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Экономика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о заинтересованности Америки в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других ее ценнейших ресурсах. Об этом он сообщил 24 февраля на встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

«У них есть очень ценные вещи, которые мы можем использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать, было бы очень хорошо, если бы мы могли сделать это», — отметил Трамп, подчеркнув возможные взаимные выгоды от сотрудничества.

Американский лидер также сообщил, что ведет переговоры с Путиным о крупных экономических сделках и урегулировании конфликта на Украине. По его словам, переговоры продвигаются «очень хорошо», и в ближайшее время могут быть заключены соглашения между Россией и США.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что Россия открыта для экономического сотрудничества с США, рассматривая его как важный элемент для укрепления мировой экономики.

США также ведут переговоры о доступе к редкоземельным металлам Украины, рассматривая это как компенсацию за помощь Киеву.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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