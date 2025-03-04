В Пентагоне опровергли приостановку киберопераций против России

Источник Bloomberg опроверг данные Record, что Хегсет приказал приостановить проведение киберопераций против России. Однако AP утром 4 марта сообщило об обратном и подтвердило информацию портала

Пит Хегсет (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Пентагон опровергает данные, что министр обороны США Пит Хегсет приказал приостановить проведение киберопераций против России, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

Хегсет не отменял и не задерживал никаких киберопераций, направленных против российских целей, и не было никакого приказа об «отказе от этого приоритета», сказал агентству источник.

О том, что Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить все планы действий против России, включая наступательные кибероперации, в конце февраля сообщил портал Record со ссылкой на источники.

Портал утверждал, что Хегсет отдал распоряжение неделей ранее. Тогда в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и России, на которой стороны договорились начать работу над устранением «раздражителей» в двусторонних отношениях. По данным Record, приказ не касался Агентства по национальной безопасности (АНБ) и работы по сбору разведданных в отношении России.

В то же время агентство Associated Press (AP) сообщило 4 марта, как и Record несколькими днями ранее, что Хегсет поручил приостановить наступательные кибероперации против России, проводимые киберкомандованием США. Издание ссылается на американского чиновника, говорившего на условиях анонимности.

AP уточнило, что кроме АНБ решение Хегсета не затрагивает кибероперации, проводимые ЦРУ и Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры.

Российские власти и организации не раз заявляли о кибератаках на инфраструктуру: им подвергались, в частности, система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве во время выборов в сентябре 2024 года, а также ресурсы ЦИК, сообщали власти. С начала военной операции на Украине интенсивность кибератак на российские объекты критической информационной инфраструктуры многократно возросла, «акты вредоносного воздействия» хакерских группировок фиксируются «практически ежедневно», говорил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

Власти США, Британии и других западных стран поощряют работу хакеров, которые совершают кибератаки на российские объекты, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в апреле 2024 года. Вашингтон также обвинял россиян в кибератаках на Украину и страны НАТО, Кремль счел это попыткой подавить Россию.