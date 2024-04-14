В Совбезе обвинили США и Британию в поощрении кибератак на Россию

Рашид Нургалиев (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Власти США, Британии и других западных стран поощряют работу хакеров, которые совершают кибератаки на российские объекты, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете».

«Официальные власти США, Англии и подконтрольных им стран поощряют транснациональную деятельность хакерских группировок и отдельных преступников в случаях, когда их незаконные действия способны нанести ущерб экономике и безопасности нашей страны. А также негативно повлиять на общественное мнение», — сказал Нургалиев.

По его словам, спецслужбы стран Запада активно используют возможности информационных технологий для проведения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры России и для разведки.

10 апреля спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артур Люкманов сообщил, что кибератаки на Россию происходят ежедневно и больше всего их с территории Украины.

До этого замглавы российского Минцифры Александр Шойтов сообщил, что масштабные компьютерные атаки проводились в отношении России с начала военной операции. «Да, были у нас, конечно, и пробои, но в целом информационная инфраструктура выстояла», — подчеркнул он.