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В Совбезе обвинили США и Британию в поощрении кибератак на Россию

Замсекретаря Совбеза Нургалиев: западные страны поощряют кибератаки на Россию
Рашид Нургалиев
Рашид Нургалиев (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Власти США, Британии и других западных стран поощряют работу хакеров, которые совершают кибератаки на российские объекты, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете».

«Официальные власти США, Англии и подконтрольных им стран поощряют транснациональную деятельность хакерских группировок и отдельных преступников в случаях, когда их незаконные действия способны нанести ущерб экономике и безопасности нашей страны. А также негативно повлиять на общественное мнение», — сказал Нургалиев.

По его словам, спецслужбы стран Запада активно используют возможности информационных технологий для проведения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры России и для разведки.

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10 апреля спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артур Люкманов сообщил, что кибератаки на Россию происходят ежедневно и больше всего их с территории Украины.

До этого замглавы российского Минцифры Александр Шойтов сообщил, что масштабные компьютерные атаки проводились в отношении России с начала военной операции. «Да, были у нас, конечно, и пробои, но в целом информационная инфраструктура выстояла», — подчеркнул он.

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Теги
Совет безопасности Рашид Нургалиев кибератаки хакерские атаки
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