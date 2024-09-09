Собянин заявил о 300 атаках на систему ДЭГ в Москве

На московскую систему ДЭГ было совершено более 300 кибератак, все они были отражены, а выборы прошли без сбоев, сообщил собянин. Посредством ДЭГ в Москве проголосовало 3 млн человек, явка на выборах в Мосгордуму составила 40%

В период с 6 по 8 сентября на московскую систему электронного голосования (ДЭГ) было совершено более 300 кибератак, сообщил мэр города Сергей Собянин в телеграм-канале.

Все атаки, по словам мэра, были отражены. Система ДЭГ работала без задержек, а выборы прошли без сбоев. По данным Мосгоризбиркома, свой голос посредством системы электронного голосования отдали более 3 млн жителей столицы. Всего в Москве зарегистрировано около 7,4 млн избирателей.

Явка на выборах в Мосгордуму превысила 40%. По предварительным данным, «Единая Россия» побеждает в 38 округах из 45, КПРФ — в 3 округах, «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду» получают по одному мандату, в двух округах побеждают самовыдвиженцы, сообщил Собянин.

Выборы в Москве проходили с 6 по 8 сентября в 45 одномандатных округах. Выбирать депутатов городского собрания было возможно тремя способами: электронным голосованием, с помощью терминалов на избирательных участках или бумажных бюллетеней.

По данным ЦИК, итоговая явка на ДЭГ в 25 регионах составила 90%, похожую оценку приводит Минцифры. МВД России не выявило на выборах серьезных нарушений, в том числе способных повлиять на результаты голосования. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что жалоб на нарушения было мало, хотя выборы проходили в «экстраординарной ситуации».