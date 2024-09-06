Песков оценил обвинения США в кибератаках как попытку подавить Россию

Вашингтон также продолжает попытки оказывать давление на российские СМИ, «не допуская даже возможности, чтобы вот эта подача с нашего угла была кому-то доступна», сказал Песков

Дмитрий Песков (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новые санкции США и обвинения россиян в кибератаках на Украину и НАТО, заявил, что это не что иное, как «неприкрытое давление» и попытка «подавлять» Россию, передает корреспондент РБК.

По его словам, Вашингтон продолжает попытки оказывать давление на Россию, в том числе на российские СМИ, «не допуская даже возможности, чтобы вот эта подача с нашего угла была кому-то доступна».

«Такую линию мы решительно осуждаем и считаем неприемлемой. Но мы отдаем себе отчет, в какой реальности мы существуем, и действуем в соответствии с нашими интересами», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне Минюст США обвинил шестерых россиян в кибератаках на Украину и НАТО. Пятерых из них ведомство назвало офицерами, служившими в военной части Главного разведывательного управления.

По версии американских властей, обвиняемые с помощью вредоносного ПО под названием WhisperGate («Шепчущие врата») взломали украинские госпорталы и разместили там предупреждение: «Украинцы! Вся информация о вас стала общедоступной, бойтесь и ожидайте худшего», — а затем продали украденные сведения. Минюст назвал программу WhisperGate «кибероружием, предназначенным для полного уничтожения целевого компьютера и связанных с ним данных».

4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», в которую входят «РИА Новости», телеканал Russia Today (RT), радио Sputnik и видеоагентство Ruptly. Под них также попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного информационного вещания RT Андрей Кияшко, менеджер проектов цифровых медиа RT Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов RT Елена Афанасьева. Минюст обвинил Калашникова и Афанасьеву в причастности к созданию и распространению среди американцев контента «со скрытыми посланиями правительства России». Песков пообещал «адекватный ответ» на действия Вашингтона.