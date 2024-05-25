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Политика ,  
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В МИД рассказали о «практически ежедневных» хакерских атаках

Люкманов: хакеры использовали подсети зарубежных компаний для атак на Россию

С начала военной операции на Украине интенсивность кибератак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, включая МИД, многократно возросла. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

По его словам, «акты вредоносного воздействия» хакерских группировок фиксируются «практически ежедневно». Люкманов утверждает, что злоумышленники используют подсети зарубежных компаний.

Наиболее распространенными инструментами хакеров он назвал вредоносное программное обеспечение, фишинговые и DDoS-атаки на внешние сервисы (сайты, серверы, сетевое оборудование). «Сталкиваемся и с тщательно подготовленными многовекторными, комбинированными операциями», — добавил Люкманов.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Дипломат подчеркнул, что «все электронные диверсии своевременно выявляются и обезвреживаются». «Необходимые для этого инструменты постоянно совершенствуются, на плановой основе ведется переоснащение штатных средств защиты», — отметил он.

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что масштабы и интенсивность кибератак на объекты российской критической информационной инфраструктуры достигли «беспрецедентного уровня». По ее словам, за многими крупными атаками стоят зарубежные спецслужбы.

Захарова утверждает, что «действуют они в основном руками украинских хакеров». «Страны Запада <...> используют информационно-коммуникационные технологии в качестве одного из инструментов развязанной против России гибридной войны», — заявила представитель МИД.

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Теги
хакеры МИД DDos-атаки хакерские атаки кибератаки
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