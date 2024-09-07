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Единый день голосования ,  
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В России предотвратили более 100 тыс. кибератак на ресурсы ЦИК и ДЭГ

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Единый день голосования
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В общей сложности более 100 тыс. кибератак предотвратили на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с момента старта голосования. Об этом сообщает председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«С начала голосования было заблокировано более 4,6 тыс. атак на ресурсы ДЭГ <...> средствами защиты интернет-портала ЦИК России заблокировано порядка 100 тыс. потенциально опасных воздействий, из них 232 супервысокого уровня», — сказала она.

Почти все атаки на ресурс ДЭГ были непосредственно на портал голосования, несколько десятков атак — на портал наблюдения за дистанционным голосованием. DDoS-атак пока не было зафиксировано, отметила Памфилова.

Памфилова рассказала о ходе голосования на фоне хакерских атак
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Фото:РБК Краснодар

При этом на ход голосования хакерские атаки не повлияли. По словам председателя ЦИК, оно проходит в штатном режиме.

Об атаках на систему дистанционного голосования накануне сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев. Хакеры тогда совершили шесть атак, их успешно предотвратили, отметил Ковалев.

Региональные выборы в России проходят с 6 по 8 сентября. В ходе голосования граждане должны избрать глав 21 региона.

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Элла Памфилова голосование кибератаки
Элла Памфилова фото

Элла Памфилова

политик, председатель Центризбиркома
12 сентября 1953 года
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