 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Record узнало о приказе Хегсета прекратить кибероперации против России

Record: шеф Пентагона Хегсет приказал прекратить кибероперации против России
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить все планы действий против России, включая наступательные кибероперации, сообщает портал Record со ссылкой на источники.

Портал отмечает, что решение может коснуться нескольких сотен человек, если оно распространяется только на «дижитал бойцов» из Сил кибермиссии, но если же речь идет о разведке и анализе данных, то приказ будет относиться к гораздо большему числу сотрудников.

По данным источников Record, распоряжение не касается Агентства по национальной безопасности и работы по сбору разведданных в отношении России.

По информации портала, Хегсет дал свое поручение на прошлой неделе. В начале нее в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и России, на которой стороны договорились начать работу над устранением «раздражителей» в двусторонних отношениях.

Хакеры взломали украинское телевидение
Технологии и медиа
Фото:Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

США до прихода в Белый дом президента Дональда Трампа неоднократно обвиняли россиян в проведении хакерских атак на свою инфраструктуру, а также на Украину и НАТО. Кремль отмечал, что осуждает такую позицию и считает ее неприемлемой.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Пентагон Пит Хегсет хакеры киберугрозы
Пит Хегсет фото

Пит Хегсет

политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
Материалы по теме
Хакеры прикрепили «обнаженные» фото Трампа к его старым постам в X
Технологии и медиа
В Крыму сообщили о массированной атаке хакеров на мобильных операторов
Общество
На Украине хакеры взломали телеэфир и «предупредили» об ударе «Орешником»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Трамп заявил, что Путин прошел с ним «охоту на ведьм»Политика, 01:10
Спор Зеленского, Трампа и Вэнса. Текст перепалки в Овальном кабинетеПолитика, 01:06
WP узнала о возможной остановке военной помощи США УкраинеПолитика, 01:06
Заброшенные участки земли теперь смогут изъять у собственниковОбщество, 01:00
Зеленский отменил выступление в институте в США после перепалки с ТрампомПолитика, 00:51
Record узнало о приказе Хегсета прекратить кибероперации против РоссииПолитика, 00:45
«Зеленский сделал подарок Путину». ИноСМИ о перепалке в Белом домеПолитика, 00:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В России изменились правила оплаты отгуловОбщество, 00:30
Обошел Месси и попал в трансферный топ РПЛ. Главное о новичке «Зенита»Спорт, 00:26
По всей России запретили продажу энергетиков несовершеннолетнимОбщество, 00:26
В Тверской области фрагменты дрона попали в жилой домПолитика, 00:05
В России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитовФинансы, 00:00
ФНС рассказала, что и как можно узнать о себе в регистре населенияОбщество, 00:00
Что изменится в российских законах в мартеОбщество, 00:00