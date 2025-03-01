Record узнало о приказе Хегсета прекратить кибероперации против России
Глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить все планы действий против России, включая наступательные кибероперации, сообщает портал Record со ссылкой на источники.
Портал отмечает, что решение может коснуться нескольких сотен человек, если оно распространяется только на «дижитал бойцов» из Сил кибермиссии, но если же речь идет о разведке и анализе данных, то приказ будет относиться к гораздо большему числу сотрудников.
По данным источников Record, распоряжение не касается Агентства по национальной безопасности и работы по сбору разведданных в отношении России.
По информации портала, Хегсет дал свое поручение на прошлой неделе. В начале нее в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и России, на которой стороны договорились начать работу над устранением «раздражителей» в двусторонних отношениях.
США до прихода в Белый дом президента Дональда Трампа неоднократно обвиняли россиян в проведении хакерских атак на свою инфраструктуру, а также на Украину и НАТО. Кремль отмечал, что осуждает такую позицию и считает ее неприемлемой.
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