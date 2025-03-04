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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал условие для начала переговоров с США по Украине

Песков: обсуждение с США Украины вряд ли будет до нормализации работы дипмиссий
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Переговоры об Украине между Россией и США вряд ли начнутся до восстановления полноценной работы диппредставительств двух стран, заявил Песков. Работа посольств обсуждалась в ходе двух раундов переговоров
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россия и США вряд ли начнут переговоры об урегулировании конфликта на Украине до того, как восстановят полноценную работу диппредставительств на их территориях. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

В Эр-Рияде 18 февраля состоялись первые с начала военной операции на Украине переговоры между делегациями России и США, которые продлились четыре с половиной часа. В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая нормализацию двусторонних отношений и восстановление работы посольств в Москве и Вашингтоне. Помощник президента России Юрий Ушаков оценил ее как «неплохую», отметив, что стороны провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что целью встречи в Эр-Рияде было «определить, есть ли реальный интерес к обсуждению мира или нет».

Госсекретарь заявил, что посольство США в Москве «едва функционирует»
Политика
Фото:Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press

27 февраля прошла вторая встреча делегаций России и США в Стамбуле, которая продлилась шесть с половиной часов. Глава российского МИДа Сергей Лавров называл ее темой работу посольств. Как уточняла официальный представитель ведомства Мария Захарова, переговоры проходили «на экспертном уровне».

На встречах делегации определили первые шаги к стабилизации работы дипмиссий, сообщили в американском Госдепе. «Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу доступа к банковским услугам и услугам по контрактам, а также необходимость обеспечить стабильный и устойчивый кадровый состав посольства США в Москве», — заявили в ведомстве.

В МИД России впоследствии рассказали, что на переговорах в Стамбуле стороны обсудили обеспечение беспрепятственного финансирования дипмиссий и создание условий для работы дипломатов. Особое внимание было уделено возвращению России шести объектов недвижимости в США, незаконно изъятых в 2016–2018 годах.

На следующий день после переговоров США дали согласие на назначение директора департамента Северной Атлантики МИДа Александра Дарчиева новым российским послом в Вашингтоне. Эта должность была вакантна с осени 2024 года.

Дарчиев участвовал в консультациях с США в Стамбуле со стороны России, а Соединенные Штаты представляла заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер. В Госдепе после переговоров сообщили, что дипломаты договорились провести следующую встречу по вопросам работы диппредставительств в ближайшем будущем, дата и место к концу февраля определены не были.

Посольство США в России с 2023 года возглавляет Линн Трейси. «Коммерсантъ» писал, что на этом посту ее может сменить спецпосланник по Ливии Ричард Норланд.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
посольства дипломаты США мирные переговоры Украина Военная операция на Украине
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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